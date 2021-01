Après l’assaut contre le Capitole des États-Unis, la plupart des réseaux sociaux, dont Twitter, ont choisi de suspendre le compte officiel de Donald Trump après avoir soutenu et non condamné les émeutes. La décision de ne pas donner la parole au président actuel et d’éviter de plus grands maux a été applaudie par beaucoup. Mais la même chose ne s’est pas produite avec les électeurs de Trump, qui ont décidé de manifester devant les bureaux de Twitter à San Francisco.

La police a déployé un super appareil pour protéger le bâtiment, les travailleurs et, bien sûr, éviter de plus grands maux sur la voie publique. Heureusement, ce n’était pas nécessaire. Dans la concentration seulement apparu une personne partisan de Donald Trump et de deux manifestants en faveur des actions entreprises Twitter. Les agents ont décidé dissoudre l’agent au bout de quelques heures, il n’y a aucune preuve d’altercations ou de mouvements possibles qui pourraient modifier l’ordre des environs.

Les travailleurs de Twitter faisaient du télétravail depuis leur domicile, en respectant le protocole COVID. Par conséquent, il n’y avait pas non plus de risque pour eux pendant la journée de travail. En conséquence, la manifestation organisée par des groupes pro-Trump a été réduite à une anecdote sans aucun effet.

Sécurité maximale dans les bureaux Twitter

Bureaux Twitter – The Verge

Comme le rapporte The Verge, qui couvrait la manifestation sur le terrain depuis le forum Donald.win, la seule chose notable était un graffiti apparu sur le bâtiment la nuit précédente et qui n’était pas lié à la manifestation.

Le bâtiment de Twitter et ses environs étaient protégés à tout moment par des policiers, des fourgonnettes et des clôtures métalliques. Les agents déployés ont maintenu une attitude passive pendant l’opération donnée au aucune preuve de risque. Enfin, après quelques heures d’observation et de prévention, la police a décidé de mettre fin à l’opération.

L’opération montée par les forces de l’ordre a répondu aux attentes des réseaux sociaux, où une large masse populaire devait protester contre la censure – à leur avis – de Twitter. Avec les événements à l’intérieur du Capitole il y a quelques jours à peine, l’opération était la bonne pour éviter les émeutes et les concentrations de manifestants.