Ce qui rend la série Metal Gear spéciale, c’est la façon dont elle parvient à lier la science-fiction à la vie réelle à un point tel qu’elle a parfois abordé certaines questions qui ont par la suite gagné en pertinence dans le monde réel. Eh bien, pour rendre encore plus indiscernable la frontière entre la fiction et la réalité, Konami a annoncé que l’un des gadgets de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain prendrait vie.

Nous parlons du bras bionique de Venom Snake, un élément clé qu’il a utilisé pour remplir ses missions dans The Phantom Pain. La société japonaise propriétaire de la franchise, Konami, a annoncé qu’elle collaborerait avec Open Bionics pour publier des versions de répliques fonctionnelles du bras bionique de Venom Snake.

Cela sera possible grâce au fait qu’Open Bionics est une entreprise en charge de la fabrication de pièces prothétiques. L’un d’eux est le Hero Arm, un bras bionique multi-grip doté de capteurs spéciaux qui détectent le mouvement des muscles de l’utilisateur et lui permettent de contrôler la prothèse de manière intuitive grâce également aux vibrations haptiques, aux sons, aux boutons et aux lumières. Elle a également la qualité d’être la prothèse de bras multi-grip la plus accessible au monde, puisqu’elle a un prix entre 3000 USD et 6000 USD; Pour vous donner une idée, les prothèses sont généralement vendues 3 fois plus chères.

Grâce à cette collaboration, Konami permettra de fabriquer des couvertures avec le dessin du bras de Venom Snake qui rendront la prothèse très similaire au bras du personnage. Le premier utilisateur à avoir obtenu un bras Venom Snake était Daniel Melville, que vous pouvez voir sur les images illustrant la note. Ce joueur britannique de 29 ans est fan de la série Konami, ce fut donc une grande surprise pour lui de pouvoir utiliser le bras utilisé par le protagoniste de The Phantom Pain.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, ce bras est très personnalisable grâce au fait que des housses peuvent être fixées sur tous les éléments du bras. Ces accessoires sont vendus séparément. Ceux du bras bionique de Venom Snake sont au prix de 704 USD. Curieusement, nous vous disons qu’il existe également une housse Deus Ex, qui a le même prix.

Les personnes intéressées par une prothèse Hero Arm doivent être âgées de plus de 8 ans et ne pas avoir le bras à une hauteur juste en dessous du coude. Les modèles sont adaptés à l’utilisateur grâce à un scan 3D du membre.

