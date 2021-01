Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La pandémie de COVID-19 se poursuit sans relâche dans de nombreuses régions du monde et tant que les campagnes de vaccination n’auront pas progressé considérablement, il ne sera pas possible de revenir à la normale. Cela signifie que le risque est latent et que les gouvernements de différents pays ont essayé de promouvoir des mesures de précaution pour prévenir les infections par divers moyens. Comme prévu, atteindre la population jeune n’est pas chose facile et les autorités péruviennes se sont appuyées sur Dragon Ball pour promouvoir l’utilisation des masques faciaux.

La parodie de Goku invite les Péruviens à porter le masque

Aujourd’hui, le compte Twitter officiel de la Sécurité sociale de la santé du Pérou a donné la note en présentant une nouvelle vidéo dont l’objectif est de promouvoir l’utilisation des masques faciaux dans la population, en particulier chez les jeunes. D’où l’idée était de s’appuyer sur une franchise aussi connue que Dragon Ball, et nous disons soutien car il ne s’agit pas d’un contenu correctement sous licence, mais d’une parodie de Goku.

En ce sens, ce personnage, qui a tout de Goku sauf les vêtements et les cheveux, se transforme en Super Saiyan au moment où il met le masque, accompagné du slogan “Augmentez votre pouvoir de protection en utilisant bien le masque”.

# EsSaludPrevention | Nous avons besoin de plus de guerriers comme vous. Porter le masque correctement augmente vos chances de remporter la victoire dans la bataille contre # COVID19. 😷

Augmentez votre puissance avec le lavage des mains et la distance physique minimale de 2 mètres. #NoBajesLaGuardia pic.twitter.com/4sRgZaM5WJ – EsSalud (@EsSaludPeru) 26 janvier 2021

Bien que la situation dans le pays sud-américain ne soit pas loin de la crise qui existe dans d’autres parties du monde, les utilisateurs du réseau social ont célébré le matériel et ont considéré que c’était un bon moyen de capter l’attention d’un secteur de la population. pour l’inviter à utiliser le masque et à le placer correctement.

