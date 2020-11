Les jeunes ont pris la radio SM comme une capacité pour proposer d’être drôle au lieu de se suicider.

Les chiffres de l’étude radio 2020 menée par le département de recherche Merca2.0, ont révélé que 52% des Mexicains continuent d’écouter ce média.

Au Mexique, 31% des personnes ont assuré à Merca2.0 qu’elles écoutaient plus de radio en raison de la contingence.

Station de radio SM est en grande difficulté à cause de deux jeunes qui sont devenus viraux cet après-midi pour les avis émis par les médias, dans la ville de Santiago de Querétaro, à Querétaro.

Les médias sociaux ont réagi avec indignation après sa position sur le suicide, notant qu’il s’agit d’un acte dans lequel il ne cherche qu’à attirer l’attention et surtout pour sa solution proposée à la question.

Le suicide au Mexique a augmenté au cours de la dernière décennie, en particulier à un âge précoce, entre 10 et 17 ans. Parallèlement, il double presque le nombre de décès dus aux accidents de la circulation et est la principale cause de décès entre 15 et 29 ans.

“Si vous voulez attirer l’attention, mieux vaut être drôle”, déclare l’une des jeunes femmes dans une vidéo qui a été diffusée sur Twitter avec l’intention de sensibiliser à l’importance de donner des espaces à des personnes réellement formées pour parler de sujets aussi délicats que la santé.

«C’est pour ça qu’il y a des psychologues, c’est pour ça qu’il y a des psychiatres, c’est pour ça que tes amis sont là», a déclaré l’un d’eux, provoquant la polémique et blâmant la victime. Il ajoute que «donc en vérité, avant de vous suicider ou de vouloir attirer l’attention, car beaucoup de gens font cela pour couper leurs veines pour attirer l’attention“.



Il indique qu’il s’agit d’un acte présuicide et demande “Pourquoi ne pas mieux attirer l’attention sur davantage d’actes parentaux, comme être drôle ou joyeux et partager ses sentiments avec les autres? Autrement dit, il propose d’être drôle comme solution au suicide.

Selon les internautes, la jeune femme supposerait également qu’une personne aux intentions suicidaires sait identifier ses émotions, ainsi que les exprimer avec son entourage, une situation qui ne se produit pas avec les patients, puisque les troubles ne leur permettent pas de réagir en personne en bonne santé. .

Dans les réseaux sociaux, ils demandent à l’entreprise de renvoyer les annonceurs, bien que jusqu’à présent SM Radio n’a pas commenté la question. Cependant, au Mexique, ce message pourrait atteindre quelqu’un qui a besoin d’aide, en particulier dans un média aussi pertinent que la radio, même sur Internet. 52% du public écoutent la radio via une application et 13% le font via les réseaux sociaux.

La radio est un média aussi traditionnel que l’habitude de l’écouter et qui persiste dans le public, d’autant plus compte tenu de l’offre de contenu numérique dont elle dispose, mais un contenu de mauvaise qualité diminue sa réputation.