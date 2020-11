Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si vous êtes fan de Metal Gear, vous savez très bien que la franchise n’est pas dans ses jours de gloire. Cependant, les fans se souviennent précisément de cette série pour l’excellent travail que Konami et Kojima Productions ont fait avec et grâce à quoi, malgré le fait que la dernière itération soit arrivée il y a plus de 5 ans, elle est toujours valable. Eh bien, en tant qu’échantillon, la collaboration la plus récente proposera plusieurs objets de collection que vous pourrez utiliser.

La société japonaise SuperGroupies a annoncé qu’elle s’était associée à Konami pour lancer une nouvelle ligne d’accessoires inspirée de Metal Gear. Selon les informations de Siliconera, tous les articles seront disponibles en précommande via la boutique en ligne officielle de SuperGroupies jusqu’au 14 décembre et commenceront à être expédiés au cours du premier semestre de l’année prochaine.

La collection se composera de 4 articles et le moins cher de tous sera un sac à dos qui sera vendu pour ¥ 14,800 JPY (environ 140 $ US) et comportera divers détails Metal Gear, comme une étiquette intérieure avec un design de l’alerte rouge qui se déclenche lorsque Snake est découvert, ainsi que des patchs de FOXHOUND, la phrase «One Man Army» et le kanji sunīkingusūtsu.

Vous pouvez porter un ensemble complet inspiré de Metal Gear

Également sur la ligne, une montre inspirée du codec, le système de communication emblématique de la série. Il peut être vu sur le visage qui a la fréquence du colonel Campbell et le logo FOXHOUND. Les aiguilles indiqueront l’heure; le jour de la semaine et la date apparaissent également et brillent dans le noir. Il sera au prix de 19 800 ¥ (environ 190 USD) et sera livré dans une boîte en carton rappelant celles que Snake utilise.

Une veste sera également en vente qui sera un peu plus discrète, car elle aura une couleur sombre et n’aura qu’un détail explicite de la série, le logo FOXHOUND sur la manche droite. À l’intérieur, vous pouvez voir un motif de camouflage noir et blanc avec des images faisant allusion à la série. La veste sera vendue pour 23 800 ¥ (environ 228 USD).

Enfin, la ligne comprend également des bottes grises qui coûteront 19 800 ¥ (environ 190 USD) et porteront le logo FOXHOUND sur la languette.

Nous vous laissons avec une galerie des articles ci-dessous.

Articles Metal Gear issus de la collaboration entre Konami et SuperGroupies

La mauvaise nouvelle est que, comme vous vous y attendiez, la gamme d’objets de collection ne sera pas officiellement distribuée en Amérique, mais ne sera vendue que via la boutique en ligne SuperGroupies. Cependant, sachez qu’il a une expédition internationale.

Qu’as-tu pensé des articles? Souhaitez-vous en obtenir un? Dites le nous dans les commentaires.

Récemment, le dernier titre de la ligne principale de la franchise, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, a donné de quoi parler, alors que la séquence de désarmement nucléaire réapparaissait, mais encore une fois, ce n’était pas légitime. Vous pouvez trouver plus d’informations sur Metal Gear en visitant cette page.

