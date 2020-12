Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La PlayStation 5 est déjà en vente dans le monde entier. Malgré le fait qu’il ne soit sur le marché que depuis moins de 2 mois, les joueurs ont déjà trouvé plusieurs façons de personnaliser leur système et les grandes entreprises de joaillerie n’ont pas manqué l’occasion de lancer des designs incroyables de ce système et l’un d’entre eux vient d’en révéler un. édition fantastique et très luxueuse de PlayStation 5 avec de fantastiques détails dorés

A travers son site internet, la société de personnalisation aux détails de luxe Caviar, a fait son “annonce de 2021” qui consistait en le dévoilement de 4 projets, un Samsung Galaxy S21 Ultra (Golden 21), un Airpod Max (Gold White et Gold Black), une paire de Nike Air Jordan 1 (Victory Gold) et une PlayStation 5 (Golden Rock), toutes avec des designs luxueux.

Bien sûr, nous parlerons de la PlayStation 5, qui s’appelle Golden Rock pour son incroyable design or personnalisé inspiré de la forme géométrique de ces roches, ainsi que son contour “beau et gracieux”, qui “ajoute du volume et de la texture au modèle” propre à la console.

«La PlayStation 5 la plus rapide, la plus puissante et la plus avancée de Sony est certainement l’une des consoles de jeu les plus vendues. Les bijoutiers de Caviar ne pouvaient pas laisser passer une version aussi luxueuse et très difficile à fabriquer de la PlayStation », lit-on dans la description de Caviar.

La PlayStation 5 capture l’essence des roches d’or

Comme vous pouvez le voir dans les images de la galerie ci-dessous, contrairement aux autres versions de la PlayStation 5 en or, la console Golden Rock Edition n’est peut-être pas en or 24 carats, mais elle coûtera plus cher et aura un design plus frappant, comme la couverture. la console aura beaucoup de relief.

Cette console aura 8 couches d’or massif 18 carats, ce qui équivaut à 75% d’or pur ou d’or 750. Selon les informations officielles de Caviar, la masse d’or qui sera utilisée pour couvrir la PlayStation 5 sera environ 20 kilogrammes.

Mais ce n’est pas tout, les commandes auront également une décoration parallèle à celle de la console. Les commandes ne comporteront pas seulement de la peau de crocodile, mais comprendront des incrustations d’or et seront visibles sur le panneau tactile, qui sera de conception similaire à celle du couvercle de la console et offrira un «vrai plaisir tactile».

“La Sony PlayStation 5 Golden Rock de Caviar est une dimension spéciale du design, un mélange de rationalité et de légèreté, de lignes d’une finesse et d’un luxe délibéré”, a déclaré Caviar.

PlayStation 5 Golden Rock par Caviar

La PlayStation 5 Golden Rock sera très chère

Le prix du système n’a pas été divulgué, mais étant donné que 1 kilogramme d’or 18 carats est actuellement vendu pour environ 45227 USD, la console Golden Rock et sa couverture en or à elle seule devraient coûter plus de 904540 USD, et le prix devrait augmenter avec le nombre de contrôles commandés.

Vous devez tenir compte du fait que, à en juger par les images, il n’y aura que des unités PlayStation 5 Golden Rock de l’édition numérique du système. Cependant, sur le site Web officiel de la société, il y a la possibilité de «concevoir» votre console, il peut donc y avoir plus d’options de personnalisation.

On ne sait pas combien de pièces de cette PlayStation 5 Golden Rock ont ​​été produites, mais sur le site officiel de la société de luxe, il est mentionné que “la PlayStation 5 en or unique sera distribuée en une seule pièce dans le monde entier”.

Que pensez-vous de cette annonce? Qu’avez-vous pensé du design? Souhaitez-vous obtenir une console de cette édition? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de consoles PlayStation 5 personnalisées, nous vous informons que certains fans ont fait de superbes conceptions et qu’une entreprise publiera des couvertures en noir.

La PlayStation 5 a fait ses débuts en novembre dernier. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

