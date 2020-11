True Detective et Ghost of Tsushima n’ont rien à voir l’un avec l’autre, mais cette vidéo combine les deux productions de manière magistrale.

Vrai détective C’est une série dont on se souvient pour de nombreux aspects. Des brillantes performances de Woody Harrelson et Matthew McConaughey, pour son intrigue tordue et profonde, pour cette séquence de plans magistrale ou, bien sûr, pour son intro inoubliable. Ce que nous n’avions jamais imaginé, c’est que quelqu’un emprunterait la séquence d’introduction pour l’adapter à l’univers de Ghost of Tsushima. Eh bien, ils l’ont fait et le résultat est incroyable.

L’intro de True Detective, désormais dominée par Ghost of TsushimaOn le voit sur le compte Twitter d’un utilisateur nommé @DeanFHZ, vidéo créative, qui s’est inspirée de l’intro de la série mythique, mais lui a donné sa propre forme, en utilisant les personnages et le décor de Ghost of Tsushima, le dernier jeu développé par Sucker Punch qui a si bon goût de la bouche, il a laissé dans la critique et le public. Nous vous laissons la pièce ci-dessous.

“En utilisant les images et les séquences du jeu, j’ai décidé évoquer l’histoire à travers le symbolisme, photographies abstraites et se concentrer sur les luttes internes des personnages “, ainsi l’auteur définit son travail, tandis que la musique et les silhouettes de True Detective avec les personnages et le contexte de l’œuvre de samouraï de Sucker Punch sont jouées. Une merveille que nous devions partager.

Ghost of Tsushima a reçu Legends il y a quelques semaines, une extension gratuite qui comprend des mécanismes multijoueurs coopératifs, parmi lesquels les Raids se distinguent, adaptés aux samouraïs les plus courageux. Vous pouvez également jeter un œil à notre analyse, où nous vous expliquons pourquoi c’est l’un des Les incontournables PS4 en 2020.

