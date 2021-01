Bien qu’il y a seulement quelques mois le lancement de l’iPhone 12, il y a déjà des rumeurs sur le futur produit phare de ceux de Cupertino. Il iPhone 13 Il sera présenté dans environ neuf mois, mais il y a déjà certaines rumeurs qui révéleraient quelques détails sur l’actualité qui arriverait avec le nouveau modèle d’iPhone pour cette année 2021.

Il ne fait aucun doute que l’iPhone est le mobile le plus désiré par des millions et des millions de personnes dans le monde, par conséquent, chaque nouveauté possible qui viendrait avec un nouveau modèle est appréciée et appréciée par tout le monde. Dans ce cas, et malgré le fait qu’il reste encore plusieurs mois à venir pour que l’iPhone 13 voie le jour, ils ont déjà pu entendre quelques rumeurs à propos de certaines de ses fonctionnalités.

Trois changements majeurs dans la conception de l’iPhone 13

Maintenant, une publication sur le site populaire macotakara, montre quelques détails importants que nous avons pu voir dans la conception de l’iPhone 13. La vérité est que ce support japonais offre généralement des informations provenant de bonnes sources et est bien sur la bonne voie dans chacun des détails révélés.

Plus précisément, macotakara indique qu’Apple continuerait avec votre tendance générale d’offrir un design qui maintiendrait la même ligne que l’iPhone actuel, mais nous pourrions trouver trois changements majeurs dans la nouvelle génération de cette année 2021 par rapport à l’actuelle. Le premier d’entre eux aurait à voir avec le Entailler. Plus précisément, cet onglet en haut de l’écran de l’iPhone que tant de fabricants ont imité réduirait sa taille pour positionner le haut-parleur dans le cadre du téléphone lui-même.

Une autre nouveauté arriverait dans le module de caméras. Selon les rumeurs, les capteurs de l’iPhone 13 seraient recouverts d’une glace saphir. Alors que l’autre changement affecterait la taille de l’appareil lui-même. A cette occasion, l’iPhone 13 pourrait avoir un Corps quelque chose de plus épais, peut-être pour empêcher le module photographique de sortir tellement du corps du terminal lui-même, plus maintenant qu’ils auraient aussi ce nouveau verre.

Alors qu’un Notch plus petit est quelque chose que les utilisateurs demandent depuis longtemps, ce qui serait un changement bienvenu pour la grande majorité des gens, la vérité est qu’une plus grande épaisseur ou un module de caméra continu peut ne pas être accepté. de la même manière. Bien sûr, les choses pourraient changer si cela signifie qu’une batterie de plus grande capacité peut être installée et cela pourrait augmenter considérablement la l’autonomie du téléphone.

Pour le moment, ce sont toutes des rumeurs, il n’y a donc pas d’autre choix que attendre à afin qu’il puisse être confirmé si ces détails arriveraient enfin ou non dans le nouvel iPhone 13.