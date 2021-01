Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Animal Crossing New Horizons Il a sans aucun doute été l’un des jeux de l’année, tant pour ses excellents chiffres que pour toutes les situations curieuses et, ahem, les campagnes présidentielles qui y ont eu lieu. Mais maintenant, nous avons une véritable histoire d’amour et un jeu vidéo.

Il s’avère qu’un couple américain s’est rencontré en Animal Crossing: Nouveaux horizons et maintenant ils se marient. L’histoire d’amour a commencé quand au début de cette pandémie, Steve Brown a acheté une console Nintendo Switch pour jouer à Animal Crossing. Plus tard, en raison de ces coïncidences dans la vie, Steve a rencontré Shayla Johnson dans un groupe Facebook, à qui il a décidé de lui donner des baies gratuites (la jugadinha classique).

Ce cadeau a été le point de départ, avec lequel il a reçu une invitation à l’île de Shayla et aussi à une belle amitié. «Je lui ai donné les baies et il m’a soudain demandé si je voulais voir son île», a déclaré Steven à Fox13. Au fil du temps, ils sont devenus plus amis et ont commencé à jouer ensemble de façon récurrente.

Jusqu’à ce que finalement Steven décide de rencontrer enfin Shayla en personne dans l’Indiana, aux États-Unis. Mais ce n’était pas juste la rencontrer, Steven lui a demandé de l’épouser lors de cette réunion et le reste est une réussite. Maintenant, les deux ont déménagé dans l’Utah, où ils organiseront leur fête et commenceront une vie ensemble.

