Le pas du serpent d’Avatar: le dernier maître de l’air existe dans le monde réel

La série animée Avatar: le dernier maître de l’air est rempli de chapitres incroyables, et l’une des aventures de Team Avatar consiste à traverser un série de montagnes au-dessus de la mer très mince et risquée. A tel point que les habitants de la région l’ont baptisée “La passe du serpent”, ceci est principalement dû à son grande similitude avec l’un de ces reptiles.

Savoir plus: Cet Avatar: La théorie du dernier maître de l’air explique l’origine du pouvoir des avatars

Bien que non confirmé par les auteurs de la série animée, il existe un pont naturel dans la vraie vie avec cette similitude et par coïncidence, un fan de la série a coïncidé avec le lieu et a voulu le partager avec la communauté.

Alors tu peux voir une photographie prise par Peake37902 de Reddit, où montre un pont naturel situé en Finlande, exactement à Punkaharjuntie 1990, 58450 Punkaharju.

Le col du serpent est réel! depuis TheLastAirbender

Comme vous le verrez, l’image attire beaucoup d’attention en raison de sa référence étonnante à la série animée Avatar: The Last Airbender, la différence est que ce pont est beaucoup plus sûr.

Et pour vous, ce pont vous rend-il familier avec un autre anime?

Image vedette | Auteur de l’image