Après la présentation officielle de Call of Duty: Guerre froide Black Ops, C’est un fait que Call of Duty: Warzone Il sera réorganisé pour s’adapter au cadre de jeu premium. C’est le Guerre froide dans les années 1980. Cependant, pour le moment Activision et Treyarch concentrent leurs publicités sur la campagne et le multijoueur traditionnel de Black Ops Cold War, mais ce qui précède ne signifie pas que la bataille royale sera sans nouvelles.

Ces dernières semaines, un groupe de dataminers a commencé à trouver des indices sur les futures mises à jour de Call of Duty: Warzone. Le plus récent suscite trop d’attentes, car a de nouveau trouvé des preuves d’un mode nuit pour la carte de Verdansk. Pour être précis, ils ont divulgué des images dans lesquelles vous pouvez clairement voir l’absence de lumière avant de sauter de l’avion. Vous pouvez le vérifier vous-même ci-dessous:

RUPTURE Un utilisateur nous a envoyé ces images de ce qui semble être le premier aperçu du mode nuit dans #Warzone! Nous vous laisserons décider par vous-même si ceux-ci sont réels ou faux, rien de tout cela ne provient d’une source interne ou des fichiers. #CallOfDuty #ModernWarfare pic.twitter.com/SkZodCjBi5 – ModernWarzone (@ModernWarzone) 2 septembre 2020

Bien entendu, l’expérience offerte par la scène changerait considérablement si le mode nuit était confirmé. Il serait plus difficile de localiser les ennemis et il faudrait personnaliser les armes avec des viseurs thermiques. Cependant, on ne sait pas si cette actualité fait partie de la saison 5 ou si elle attendra la sixième. Activision est plus susceptible de vouloir profiter du lancement de Call of Duty: Black Ops Cold War pour introduire cette fonctionnalité dans Call of Duty: Warzone.

Le mode nuit ne serait pas la seule nouveauté de Call of Duty: Warzone, également un mode avec des zombies

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un mode nuit. Fin août, les mêmes dataminers ont découvert un image de Verdansk dans le noir. Le plus intéressant est que les fichiers font également référence à un mode zombie: Zombie Royale. Si vous êtes fan de la franchise, vous savez sûrement que les livraisons développées par Treyarch incluent un mode avec les créatures susmentionnées, et il semble qu’elles arriveront également dans Call of Duty: Warzone.

Pouvez-vous imaginer Verdansk la nuit infesté de zombies? Nous et des milliers d’autres joueurs aussi. Cependant, soyons patients et attendons une confirmation officielle d’Activision et de Treyarch. Call of Duty: Black Ops Cold War sera disponible le 13 novembre, donc peu de temps avant ou après nous connaîtrons sûrement les nouvelles qui débarqueront dans la bataille royale.

