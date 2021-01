Nintendo a envisagé d’inclure un médaillon permettant à Link de devenir un Navi, entre autres éléments.

Quand tu parles de préservation des jeux vidéo, on pense généralement à conserver des œuvres complètes. Mais, à de nombreuses occasions, il est plus intéressant de trouver un prototype ou un travail inachevé pour vraiment plonger dans l’histoire des développements. Récemment, une cartouche Nintendo 64 a été découverte qui ne contient rien de moins qu’un prototype initial de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Une version qui est supposée précéder le jeu final d’un an et qui regorge d’objets, de zones et de mécanismes qui n’ont jamais fait partie de sa sortie.

Avec leurs informations collectées par VGC, le compte de The Forest of Illusion, spécialisé dans l’histoire de Nintendo, a obtenu une cartouche F-Zero X utilisée lors de son développement qui, à leur grande surprise, ce qu’elle contenait réellement était un prototype perdu de Zelda Ocarina of Time. Sur la base des informations qu’il contient, ils estiment qu’il correspond à une démonstration pour Spaceworld de 1997, ce salon Nintendo qui a fermé ses portes en 2001. Et, avec lui, montre de grandes différences par rapport au produit qui a atteint les joueurs.

Différences très notables à la fois dans l’histoire et dans sa conception. Par exemple, il est mentionné que le jeu il allait avoir une structure plus ouverte, être capable d’affronter les premiers donjons dans n’importe quel ordre, ce qui a été fait dans des jeux comme Zelda Breath of the Wild. De même, la princesse Zelda aurait chargé Link de trouver les pierres spirituelles pendant qu’elle enquêtait sur le moyen d’ouvrir la porte du Temple du Temps, et l’arbre Deku allait être très différent dans cette version: c’était une prison où Ganon détenait des fées que Link devait sauver.

À l’intérieur de la cartouche se trouvent les premières versions de nombreux emplacements du jeu, ainsi que une carte du monde cela présente également des différences. Certains mécanismes du jeu ont également changé: pour jouer les chansons, Link devait tenir des notes de musique sur sa tête au lieu d’utiliser l’ocarina, et pour invoquer Epona, il a dû utiliser des herbes spéciales. Comme si cela ne suffisait pas, le prototype comprend divers médaillons qui pourraient être équipés par Link, tous avec leurs propres pouvoirs.

Par exemple, un médaillon d’âme a permis au joueur de devenir un Navi, tandis que le médaillon de lumière permettait d’effectuer une attaque spéciale, et le médaillon des ténèbres permettait à Link de se déplacer sans être détecté par les ennemis. Il fait également référence à un objet similaire à la coque bleue de Mario Kart et qui agirait comme une mine terrestre, également absente du jeu final.

La légende de Zelda fête ses 35 ans en 2021

Le 35e anniversaire de The Legend of Zelda Il est célébré le 21 février de cette année, et après que Nintendo ait célébré l’anniversaire de Super Mario avec un pack qui comprend trois de ses jeux les plus appréciés, la question reste de savoir si nous verrons quelque chose de similaire avec les aventures de Link. Y aura-t-il des annonces? à ce sujet le mois prochain? Il ne reste plus qu’à l’attendre, mais si vous n’avez pas encore joué au dernier volet principal, voici notre analyse de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

