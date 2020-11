Cramorant est un Pokémon de la région de Galar.

Un fan de Pokémon a partagé deux de ses cartes Pokémon sur Twitter. Deux cartes liées l’une à l’autre. Et vous vous demanderez: comment est-ce possible? Apparemment, les deux cartes Pokémon nous racontent une histoire courte entre deux créatures, une histoire quelque peu sinistre et malheureuse, mais aussi amusante.

L’utilisateur Twitter @meepthemeep_ (via Comic Book) a publié une image de deux de ses cartes Pokémpn d’Arrokuda et Cramorant. Lisez la suite pour découvrir l’histoire!

La curieuse connexion entre Arrokuda et Cramorant

L’image du tweet, qui a été retweetée 425 fois et compte plus de 2000 likes, nous montre les cartes Pokémon d’Arrokuda et de Cramorant. Dans la lettre d’Arrokuda nous voyons la créature joyeusement sous l’eau et juste derrière, on voit Cramorant plonger dans l’eau …

L’histoire continue avec la carte Pokémon Cramorant, dans laquelle nous voyons l’oiseau manger le pauvre Arrokuda. Quelle histoire malheureuse!

comment ça a commencé comment ça va pic.twitter.com/9dmi7WimEg – John (@meepthemeep_) 11 novembre 2020

Certains utilisateurs ont répondu au tweet en plaisantant et en créant des mèmes qui suggèrent qu’Arrokuda est le monde et que Cramorant est l’année 2020. Sans aucun doute, c’est une connexion très sinistre mais c’est aussi une référence très drôle de la part de la franchise.

