Genos de One Punch-Man. Art de xtrafondos.com

Il est très courant de trouver de grands artistes anonymes dans des forums comme Reddit, des lieux où l’imagination vole et des fanarts avec beaucoup de talent et de créativité sont partagés. Dans ces rencontres, nous pouvons trouver des designs originaux, des cosplay et même des animations 3D. Cependant, l’un de ceux que nous aimons le plus, ce sont les croisements entre les univers, comme c’est le cas aujourd’hui, où un artiste combine One Punch Man et Terminator.

Un combat brûlant entre les deux machines les plus meurtrières de l’univers: Terminator et Genos. Même si le Terminator a sa propre franchise, Genos ne manque pas de personnage de soutien, car il est le disciple de Saitama.

Genos vs Terminator Made by me🔥 de OnePunchMan

Savoir plus: Imaginez à quoi ressemblerait une bataille entre Android 17 (Dragon Ball) et Genos (One Punch-Man) dans un magnifique fan art

Selon vous, quel serait le résultat de la confrontation? Nous avons pu voir Terminator en action dans le dernier jeu Mortal Kombat, et nous avons apprécié Genos détruisant ses ennemis, peut-être que cela se terminerait par un match nul.

Autres objets One Punch Man que vous pourriez aimer