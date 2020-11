La conception de costumes d’une série d’anime et de manga est aujourd’hui une production qui va au-delà d’un bon dessin. Oui Naruto se distingue par une garde-robe qui mélange les vêtements traditionnels japonais, avec les éléments de ce que nous savons aujourd’hui avec la mode urbaine, et une exagération de cela est exactement ce que ce fan a fait, qui nous attire vers un Kakashi de Naruto avec un style sportif et ça lui va très bien, à tel point que ça pourrait être une garde-robe originale de la série.

Vêtements techniques de sport Kakashi. [OC] depuis Naruto

Vous êtes-vous déjà demandé si le Kakashi de Naruto était une femme? Kakashi C’est un personnage assez sobre et en même temps gentil, il va pour une grande partie de la série avec un visage couvert et une attitude un peu distante. Ce fan l’a imaginé avec des vêtements plus urbains, comme notre époque avec une veste gris foncé avec une capuche au-dessus, qui correspond au pantalon fitness et cargo du personnage, des chaussettes hautes et des chaussures confortables, avec des détails à lanières et des vêtements ajustés, ainsi que la semelle des chaussures.

UNE Kakashi qu’il pouvait aussi traverser un village ou de la même manière dans les rues d’un quartier de Tokyo. L’épée dans le dos et le masque sont sans aucun doute le complément qui donne au personnage une identité plus établie et on adore ça. Si vous faisiez l’illustration, comment habilleriez-vous le personnage?

