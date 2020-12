La dernière saison d’Attack on Titan est à nos portes. Le dernier chapitre devrait apporter des surprises à tous les téléspectateurs, une fin au complot qui tourne autour d’une future bataille entre deux groupes ethniques.

Savoir plus: Le créateur d’Attack on Titan dit que le manga est presque terminé

Les adeptes du corps des explorateurs s’attendent à des batailles plus nombreuses et meilleures, du moins au plus fort de la dernière saison diffusée, où nous pourrions en voir un peu plus sur le passé de personnages importants pour l’intrigue que Shingeki No Kyojin implique.

En outre, L’une des histoires qui pouvaient le plus exciter les téléspectateurs était dans l’avant-dernière saison, où l’origine de Levi a été révélée, un passé difficile qui lui a appris à faire face à des situations extrêmes et qui en a fait un soldat mortel. Actuellement, nous en savons peu sur les Ackermans. Pour cette raison, un utilisateur de Reddit a honoré ce clan de survivants avec cette formidable illustration réaliste:

Kuchel, Levi et Kenny Ackerman (générés en artbreeder) de r / attackontitan

On y voit, en détail, à Kuchel, Levi et Kenny Ackerman.

Autres objets Attack on Titan que vous aimerez