Un rapport passe en revue les 20 ans d’histoire de la Xbox et ses administrateurs racontent une anecdote surprenante avec Nintendo.

Il monde du jeu vidéo Il contient de nombreuses histoires qui ne transcendent généralement pas, mais qui sont vraiment curieuses. Certains, comme ceux dont nous allons vous parler ci-dessous, semblent même surréalistes.

Le média Bloomberg a créé un rapport détaillé et recommandé qui passe en revue les 20 ans d’histoire de la Xbox. De comment Bill Gates et The Rock Ils ont présenté une console sur laquelle beaucoup n’avaient pas misé au début, mais que Microsoft a réussi à transformer en l’une des marques dominantes du divertissement numérique. Une marque née de l’ambition que la société Redmond a depuis sa création. Et que, dans certains cas, il peut avoir péché excessivement.

Microsoft a tenté d’exploiter son pouvoir d’achat pour obtenir des jeux exclusifsPouvez-vous imaginer que Microsoft achète Nintendo en 2001? Cela s’est produit, comme nous le voyons dans l’article. Dans les premiers pas de la Xbox, l’équipe créative a essayé tirez parti de vos ressources financières considérables pour assurer des jeux exclusifs, et ils ont approché plusieurs entreprises pour cela. «Nous sommes d’abord allés à EA et ils ont dit non. Puis nous sommes allés chez Nintendo», déclare Bob McBreem, responsable du développement commercial.

Mais ils n’ont pas eu trop de chance avec le Big N: «Steve (Ballmer, qui était PDG de Microsoft) nous a fait rencontrer Nintendo pour voir s’ils envisageraient d’être acquis. Ils ont juste ri aux éclats. Imaginez quelqu’un qui se moque de vous pendant une heure. C’est ainsi que s’est déroulée cette réunion », déclare Kevin Bachus, directeur des relations avec les tiers.

McBreen indique également qu’ils avaient Nintendo dans leur même bâtiment en janvier 2000 pour élaborer les détails d’une joint-venture, où ils leur ont donné toutes les spécifications techniques de leur Xbox. Le manager indique que son argument avec la société japonaise était que son matériel était nul par rapport à PlayStation, et que son idée était “Vous êtes bien meilleurs dans les parties avec les jeux Mario et tout le reste, pourquoi ne nous laissez-vous pas nous occuper du matériel?”. Mais comme l’histoire l’a marqué, cela n’a pas fonctionné et les deux entreprises ont continué leur chemin.

En savoir plus sur: Nintendo, Xbox, Microsoft et Xbox Series X.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');