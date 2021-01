Baby Vegeta à son apogée

La dernier film de la franchise de Dragon Ball intitulé «Dragon Ball Super: Broly» a montré un scène assez curieuse, et c’est quand Freeza va détruire la planète des Saiyans et dans une autre scène montre “Baby Vegeta” avec le frère aîné de Goku et d’autres guerriers.

Pour cette raison, ces guerriers ils n’ont pas été détruits par Freezacomme ils étaient sur une autre planète. Grâce à cette scène du film, un fan a voulu prendre celle-là pour la vie version du prince Saiyan sur son bras. Le résultat vous surprendra!

Le tatouage fascinant de bébé Vegeta

Comme toujours, la maison de tatouage populaire connu sous le nom de Worldfamousink situé aux USA, a partagé avec ses followers Instagram une image du magnifique tatouage de la version enfant du guerrier Vegeta.

Dans le tatouage, vous trouverez Vegeta prostré sur un rocher et accompagné d’un expression désagréable. De plus, il a une coiffure emblématique et son armure de combat noire incontournable sur sa poitrine.

Comment avez-vous aimé ce tatouage Baby Vegeta?

Image vedette | Wallpapercave

