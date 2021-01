Immortalisez Kaido dans un fan art spectaculaire de One Piece

Kaido a une illustration à la main qui libère toute sa puissance

Dans chaque anime, il y a une créature ou un personnage considéré comme le plus puissant de l’univers, et dans One Piece, le rôle appartient Kaido, Aussi connu comme “La créature la plus puissante”. Lui-même est considéré comme le gouverneur général des «Pirates des Bêtes» et grâce à son incroyable force, il est devenu l’un des “Quatre empereurs” qui gouvernent les mers du Nouveau Monde.

Être une figure avec beaucoup protagonisme dans l’anime, de nombreux adeptes parviennent à exalter sa puissance grâce à d’incroyables illustrations et fan arts. C’est le cas d’Adamstheleopard, un artiste sur Reddit qui a hommage au personnage avec une œuvre d’art amateur plutôt interessant. Vous verrez les détails ci-dessous.

Kaido King of Beasts! La créature la plus forte! OC. Je vends ce travail pour aider ma famille à recommencer après la dévastation pandémique. Merci nakamas! de OnePiece

Comme vous pouvez l’apprécier, la peinture a été faite à main levée et illustre parfaitement le puissant Kaido transformé en dragon oriental.

Parmi tant de détails on peut dire que l’image est très bien réalisée, le tableau montre le caractéristiques de dragon fortes sous quelques nuances de bleu. À son tour, il est entouré de certains nuages ​​de feu et, bien sûr, sans laisser de côté le cicatrice caractéristique marquée sur la poitrine du personnage.

Auriez-vous ce tableau dans votre maison?

Image vedette | Images-wixmp

