Aang et Zuko dans l’une des scènes les plus émouvantes d’Avatar: le dernier maître de l’air.

Il y a quelques jours, nous avons vu une vidéo incroyable d’Avatar: le dernier maître de l’air dans laquelle un graphiste nous a montré à quoi ressembleraient les maîtres élémentaires de l’anime s’ils étaient des dinosaures, et aujourd’hui nous devons reparler de leurs protagonistes car un fan d’Avatar: Le Last Airbender voulait capturer à l’aquarelle son amour pour Zuko et Aang dans une peinture qui recréez l’une de ses scènes les plus emblématiques et cela ressemble à une véritable œuvre d’art.

L’artiste en question s’appelle “draconis_iota” sur Reddit et dans son aquarelle il nous montre Zuko et Aang regardant le ciel dos à dos, avec un fond très coloré et psychédélique. Tu vas adorer!

Je voulais peindre ma scène préférée de tous les épisodes. J’adore l’harmonie entre Zuko et Aang de r / TheLastAirbender

La scène appartient à l’un des épisodes les plus émouvants d’Avatar: The Last Airbender, dans lequel Zuko apprend ce que signifie vraiment être un maître élémentaire du feu. C’est sans aucun doute l’un des épisodes préférés des fans de cet anime. Et quel est le vôtre?