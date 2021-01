Cela ne fait pas si longtemps que Immortals Fenyx Rising a confirmé son arrivée sur différentes plateformes et, enfin, les joueurs pourraient profiter de cette proposition en décembre. Depuis, les joueurs sont tombés sur une aventure passionnanteil y a toutes sortes de grands défis qui, très bientôt, pourraient voir leur proposition augmentée.

Nous connaissions le Existence des DLC Immortals Fenyx Rising mais, quand pouvons-nous voir la première de la première proposition? Il semble que nous n’aurons pas à attendre longtemps ou, du moins, c’est ce que la fuite indique. A été via l’eShop lui-même où nous pouvons trouver l’image du DLC avec une date: le 21 janvier. Bien sûr, toujours sans confirmation d’Ubisoft.

Immortels Fenyx Rising | Ubisoft

Pour l’instant, il faudra attendre un peu plus longtemps pour voir ce qui va vraiment se passer avec ce DLC et si, vraiment, cette date est celle l’entreprise française a en tête. Après tout, nous sommes face à une nouvelle porte à ouvrir pour connaître une grande expérience dans le jeu mais, oui, toujours sans date qui a été révélée par Ubisoft lui-même.

En attendant, nous vous rappelons que vous pouvez déjà profiter de la grande proposition de Immortals Fenyx Rising sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4, Xbox Series X et PlayStation 5. C’est l’un des jeux les plus surprenants de l’année dernière dans lequel non seulement l’histoire est frappante, mais sa jouabilité a été l’un des points les plus remarquables et cela, pour de nombreux joueurs, a été parfait.