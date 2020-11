Juste un mois avant son lancement, Ubisoft vient de partager les spécifications matérielles et les fonctionnalités d’Immortals Fenyx Rising, sa prochaine aventure en monde ouvert et son RPG, sur son blog, y compris cinq niveaux d’options à partir des paramètres bas. pour les machines 720p et 30FPS, et des paramètres de performances maximales jusqu’à 4K à 30FPS.

Cependant, de manière générale, il semble que les exigences de ce jeu ils ne seront pas particulièrement exigeants car ce sont les configurations recommandées et non les exigences minimales.

Immortals Fenyx Rising Exigences:

Paramètres très bas: 720p à 30 FPS OS: Windows 7 (64 bits uniquement) Processeur: Intel Core i5-2400 ou AMD FX-6300 Carte vidéo: GeForce GTX 660 (2 Go VGRAM) ou AMD R9 280X (3 Go VGRAM) RAM: 8 Go avec mode double canal Stockage: 28 Go avec disque dur Réglage élevé: 1080p à 30 FPS OS: Windows 10 (64 bits uniquement) Processeur: Intel Core i7-3770 ou AMD FX-8350 Carte vidéo: GeForce GTX 970 ou AMD R9 290 (4 Go VGRAM) RAM: 8 Go avec mode double canal Stockage: 28 Go avec SSD



Paramètres élevés: 1080p à 60FPS Processeur: Intel Core i7-6700 ou AMD Ryzen 7 1700 Carte vidéo: GeForce GTX 1070 ou AMD RX Vega 56 (8 Go VGRAM) RAM: 16 Go avec mode double canal Stockage: 28 Go avec SSD Paramètres très élevés : 1440p à 60FPS et 4K à 30FPS Processeur: Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600X Carte vidéo: GeForce RTX 2070 Super ou AMD RX 5700 (8 Go VGRAM) RAM: 16 Go avec mode double canal Stockage: 28 Go avec SSD

Enfin, mettez en évidence que Immortals Fenyx Rising utilisera DirectX11, et vante des fonctionnalités spécifiques au PC telles que des fréquences d’images illimitées, prise en charge des configurations multi-écrans ou ultra-larges allant jusqu’à un rapport d’aspect de 48: 9, ainsi que des technologies d’amélioration d’image AMD telles que FidelityFX (aucun support NVIDIA spécifique n’a encore été confirmé).

Tout ce que nous savons sur Immortals Fenyx Rising à ce jour

Présenté à l’origine à l’E3 2019 sous le nom de Gods & Monsters, nous nous retrouvons enfin avec de nouveaux détails sur ce jeu de rôle d’action en monde ouvert qui vise à résister au succès. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, avec lequel il semble partager pas mal d’éléments.

Cependant, nous aurons l’énorme changement d’ambiance de l’univers Nintendo par le mythologie grecque, ajoutant non seulement un grand nombre de monstres facilement reconnaissables, mais un monde vaste et très varié divisé en sept régions avec des biomes différents, inspirés par les différents dieux.

Ainsi, nous incarnerons Fenyx, un humain avec qui nous devrons explorer et nous battre pour essayer de sauver les dieux grecs et leur maison d’une sombre malédiction, maîtriser les différents pouvoirs et capacités que les divinités nous fourniront, améliorant nos armes et notre équipement, et résolvant toutes les énigmes et énigmes qui entourent les temples de cette ancienne civilisation.

Outre sur PC, Immortals Fenyx Rising a déjà confirmé son arrivée et disponibilité totale sur les générations actuelles et futures de consoles, ainsi que pour Google Stadia, avec une date de sortie fixée au 3 décembre prochain.