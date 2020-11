Ubisoft et Cartoon Network ont ​​uni leurs forces pour promouvoir le lancement d’Immortals Fenyx Rising.

Des collaborations ont lieu dans le monde du divertissement que nous n’aurions jamais pu imaginer. C’est ce qui se passe avec la collaboration que nous vous apportons avec Immortals Fenyx Rising, la prochaine version de Ubisoft, et la série emblématique Adventure Time, de Cartoon Network.

Ubisoft promet plus de surprises de cette collaboration particulièreLes deux productions se sont réunies pour promouvoir le lancement d’Immortals Fenyx Rising dans une vidéo que vous pouvez voir sur ces lignes. En elle, nous voyons Finn et Jake perdu et loin d’Ooo, se retrouvant par hasard sur l’île d’or du jeu Ubisoft. Mais c’est un monde plein de dangers et ils rencontrent un cerbère qui leur donne une leçon. Bien qu’il ne tarde pas à apparaître Fenyx dans une performance stellaire qui sauve les protagonistes de la série.

Ubisoft lui-même, à travers un communiqué de presse, met en garde contre plus de contenu et de surprises de la collaboration entre Immortals Fenyx Rising et Adventure Time, nous pouvons donc nous attendre à du nouveau matériel qui, probablement, aura un impact à la fois sur la série avec un camée ou sur le jeu avec l’inclusion d’un skin ou d’un clin d’œil similaire. Dans tous les cas, il est temps d’attendre.

Ce qui est certain, c’est que Immortals Fenyx Rising arrivera prochainement dans les magasins 3 décembre pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC et Stadia. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, ne manquez pas nos impressions complètes en détail après avoir joué 4 heures. Vous pouvez également voir sa première vidéo sur Switch, la bande-annonce de l’histoire ou comment le jeu est né d’un bug dans Assassin’s Creed Odyssey.

En savoir plus: Ubisoft et Immortals Fenyx Rising.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');