L’aventure mythologique d’Ubisoft réalise la majorité de ses ventes sur la version PS5.

Immortels: Fenyx Rising Il a frappé les magasins la semaine dernière, entouré de critiques élogieuses dans les médias et de commentaires très positifs de ses premiers acheteurs. Cependant, cela ne lui a pas valu ses débuts dans le top 10 de la ventes physiques de jeux vidéo au Royaume-Uni publié par le média Games Industry, en une semaine sans changement dans les listes, et dirigé par FIFA 21 comme d’habitude.

Le jeu de sport d’Electronic Arts se répète en haut des classements, merci à l’impulsion tirée des offres de Black Friday et Cybermonday, ainsi qu’avec la première de sa version nouvelle génération. En cela, le support susmentionné commente que la version PS5 Il a vendu moins d’unités que les autres versions, y compris la Nintendo Switch, rappelant que cette version est disponible en tant que mise à niveau gratuite de sa version PS4.

De son côté, le reste des positions sur la liste ils sont toujours très même à celles des semaines précédentes, avec Call of Duty Black Ops Cold War en deuxième position, suivi par Animal Crossing: New Horizons. Et revenons aux nouvelles, la grande première de cette semaine vient de manquer le top 10. Immortels: Fenyx Rising fait ses débuts au 11e rang des ventes physiques hebdomadaires au Royaume-Uni, juste derrière Marvel’s Avengers. Et, malgré les comparaisons avec Zelda, meilleures ventes de jeux n’ont pas eu lieu sur Nintendo Switch.

PS5 représente la majorité des ventes physiques des ImmortelsLa meilleure plate-forme pour les Immortels a été PlayStation 5, ce qui signifie 35% des ventes totales de jeux, suivi de Switch avec 30% des ventes totales. À cet égard, l’industrie des jeux souligne que les ventes physiques des Immortels ont été inférieures de 40% à celles de Guerriers Hyrule: Age of Cataclysm, le musou inspiré de Breath of the Wild qui a réussi à distribuer plus de 3 millions de jeux dans le monde à ses débuts.

Nous verrons si Ventes d’immortels ils grandissent au cours des semaines suivantes grâce au bouche à oreille, ou s’ils déclinent après la semaine de la première, comme c’est plus habituel. Pour l’instant, nous vous invitons à revoir notre analyse d’Immortals: Fenyx Rising avec tous les détails sur le jeu, ainsi que cet aperçu où nous passons en revue les améliorations de FIFA 21 sur PS5 et Xbox Series. Et, bien sûr, vous y allez les 10 jeux physiques best sellers de la semaine au Royaume-Uni.

Top 10 UK (classé la semaine dernière)

FIFA 21 (1)

Call of Duty Black Ops Guerre froide (2)

Animal Crossing: Nouveaux horizons (3)

Assassin’s Creed Valhalla (5)

Mario Kart 8: Deluxe (4)

Spider-Man: Miles Morales (7)

Just Dance 2021 (10)

Minecraft pour Nintendo Switch (8)

Super Mario 3D All-Stars (9)

Les Avengers de Marvel (7)

En savoir plus: Ventes au Royaume-Uni, Top UK, Immortals Fenyx Rising, FIFA 21, Call of Duty Black Ops Cold War, Animal Crossing: New Horizons et PlayStation 5.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');