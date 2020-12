Actualisation: Les services de télégramme ont déjà été rétablis. La plate-forme garantit que toutes les personnes concernées peuvent désormais envoyer et recevoir à nouveau des messages.

Si vous essayez d’accéder à vos conversations Telegram et que vous constatez que vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir de messages, sachez que cela ne vous arrive pas seulement: l’application de messagerie instantanée subit un crash mondial qui affecte particulièrement les utilisateurs européens. Telegram est conscient et résout déjà les problèmes de connexion.

Toutes les plates-formes et services de messagerie qui utilisent des serveurs connectés à Internet souffrent tôt ou tard d’un problème qui empêche leurs utilisateurs d’accéder à ces services normalement. WhatsApp est un bon exemple car il présente de temps en temps des erreurs. Et aujourd’hui, c’est au tour de Telegram: comme l’ont confirmé les responsables via Twitter, ils ont connaissance d’une erreur qui affecte toutes les communications qui transitent par leurs serveurs, notamment en Europe.

Impossible de mettre à jour les conversations

Localisation des problèmes de connexion Telegram. Image du détecteur de descente

Le problème avec les serveurs a commencé vers 14h00 en Espagne. Comme l’ont confirmé les utilisateurs du monde entier, et nous avons pu corroborer dans nos propres chats, Les serveurs Telegram ont commencé à présenter des problèmes de connexion avec les différents clients. Les applications affichent le message de mise à jour sans l’arrivée des messages, il n’est pas possible de les envoyer non plus.

Espérons que la situation se normalisera sous peu, comme cela s’est produit lors de crashs précédents: Les ingénieurs de Telegram étudient l’erreur et comment la corriger. Ils le prennent même avec humour, comme le montre le récit de la plateforme sur les réseaux sociaux.

Quelqu’un a nourri les Gremlins après minuit. Nous les arrondissons pour les calmer. – Telegram Messenger (@telegram) 16 décembre 2020

