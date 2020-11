Ouvrez une application, sélectionnez les photos de votre galerie et faites-les livrer chez vous, imprimées et gratuites. Cela semble trop joli pour être vrai, mais ça l’est. L’application en question s’appelle FreePrints, et c’est un service qui imprime des photos pour les renvoyer à la maison, avec une qualité tout simplement exceptionnelle. Il est disponible pour iOS et Android, cumulant plus d’un demi-million de téléchargements sur le système d’exploitation Google et un score de 4,6 étoiles.

Server l’utilise depuis quelques mois, je vais donc vous parler de mon expérience avec ce service, depuis c’est étonnamment bon, car il nous offre littéralement une impression gratuite des photos que nous voulons, avec certaines conditions que nous devons prendre en compte.

Qu’est-ce que FreePrints et comment ça marche

En été, j’ai rendu visite à un bon ami. Sur la tête de lit de son lit se trouvait un collage de photos d’une excellente définition. Il m’a dit qu’il les avait commandés gratuitement, avec une application. L’application s’appelle FreePrints, et c’est l’un de ces services qui semble trop beau pour être vrai. On l’ouvre boum, on a des dizaines de photos gratuites (plus de 40), avec un maximum d’une commande mensuelle. Comment est le processus? Très simple. Il vous suffit d’ajouter les photos que vous souhaitez, et soyez prudent: nous pouvons les ajouter depuis la galerie, Facebook, Instagram, Dropbox ou Google Drive, en liant nos comptes à l’application.

Si la photo a des bulletins de vote qui semblent mauvais à l’impression, l’application nous donnera un avertissement: l’objectif principal est que tout arrive imprimé avec un maximum de clarté

Lorsque nous sélectionnons les photos, l’application nous montre des avertissements: si la photo est très petite, elle sera floue. Cet avis est important car, comme nous sommes susceptibles d’utiliser des photos de réseau, la qualité peut être altérée. Après avoir clarifié cela, nous continuons à ajouter des photos. Les photos gratuites sont 10×15 (taille plus que suffisante), et si nous voulons d’autres tailles, nous devrons payer en plus. Sélectionné les photos, nous n’avons que payer l’expédition, assez bon marché (entre 1,99 euros et 6,99 euros).

La première fois que j’ai commandé sur ce service, les photos sont arrivées en une semaine par la poste. La deuxième fois, bien dans la pandémie dans le pays, il y a eu un problème et la commande n’a pas été livrée. Depuis l’application, j’ai demandé la réimpression et, à ma grande surprise, c’était également gratuit. Je n’ai pas eu à payer les frais d’expédition, j’ai attendu une semaine et cette fois les photos sont arrivées à la maison. Ils viennent bien emballés, mais le plus important est leur qualité.

C’est le package qui vous est proposé.

À l’intérieur de l’emballage, cette petite enveloppe en carton.

Et il y a les photos, d’une qualité incroyable et d’un excellent papier.

Nous pouvons sélectionner une finition mate ou un style rétro avec des bords blancs. Dans les deux cas, la qualité est excellente. Les photos sont imprimés sur du papier photo aux halogénures d’argent Kodak ou Fuji et il est surprenant de voir comment même dans le cas des photos de réseaux sociaux, en basse définition, l’impression est de qualité. Ce sont d’excellentes photographies à encadrer ou à monter dans tout type de collage.

“Conformément à nos conditions d’utilisation, nous enregistrons vos photos afin que vous puissiez les utiliser pour d’autres commandes à l’avenir, dans FreePrints ou dans toute autre application de la nôtre. Vos photos seront toujours vos photos; vous seul y aurez accès. Nous utilisons les meilleures solutions de sécurité disponible sur le marché pour vous assurer que vos photos sont toujours protégées. “

Comment est-ce possible? On dit souvent que lorsque quelque chose est gratuit, c’est vous, mais FreePrints assurez-vous que vos photos sont les vôtres et ils sont assez transparents dans leur politique de confidentialité. L’application gagne de l’argent avec l’impression de photos, car même si nous avons une livraison mensuelle gratuite, nous pouvons toujours utiliser le service de manière illimitée en payant, avec des prix assez compétitifs.

