Tu peux aimer la bande originale de Minecraft, mais il y a ceux qui le trouvent généralement … trop calme, détendu, calme … Le sens derrière cela, pourrait être le désir du joueur de se concentrer en explorant toutes les possibilités de votre créativité, et nous devons dire que cela fonctionne. Mais ce qui a été dit: il y a ceux qui s’endorment en l’écoutant … et bon, c’est pas mal non plus. Le problème, c’est quand vous devez apporter ces mêmes chansons à un jeu comme Super Smash Bros. Ultimate… dites à Masahiro Sakurai!

Le dernier numéro du magazine japonais Famitsu recueille une interview avec le réalisateur de la saga des combats Nintendo, dans lequel il s’adresse au Intégration de Steve, et toute la distribution de Minecraft, à Super Smash Bros.Ultimate. La création raconte comment ils étaient eux-mêmes qui sont venus chez Microsoft avec cette idée, et ils en étaient totalement ravis. Cet ajout a apporté de nouveaux mécanismes curieux à la série, mais vous pouvez imaginer qu’ils ont fait des expériences qui ont finalement été abandonnées. Par exemple, il a été testé avec le idée de jouer dans des scénarios créés dans Minecraft. Comment cela s’est-il terminé? Bon, selon Sakurai, «comme prévu, c’était trop», eh bien ils ont abandonné l’idée trop viteIl est entendu qu’en raison de la complexité de sa réalisation. Heureusement qu’ils ont trouvé une solution alternative!

Ce n’est pas la seule chose qui a étouffé l’équipe de Super Smash Bros.Ultimate, comme chacun sait, toute une compilation de séries et de bandes sonores. Comment travailleraient-ils chansons de Minecraft lors du développement d’un combat? On peut se faire une idée de la difficulté de cela, en écoutant les paroles des Japonais à ce sujet, car il a assuré que Ce fut le moment le plus difficile de la production de Super Smash Bros. (Feriez-vous référence uniquement à cette livraison?):

«Masahiro Sakurai: Production musicale [de la adaptación de las canciones de Minecraft] C’était le moment le plus difficile auquel nous ayons été confrontés dans toute la production de Super Smash Bros. Pour diverses raisons, nous n’avons pas pu utiliser certaines chansons de l’œuvre originale! Il y avait des morceaux que nous avons dû abandonner au milieu de leurs arrangements. Mais au final, je pense que nous avons pu trouver un terrain d’entente sans perdre courage, grâce au travail acharné des musiciens. “

Et c’est que ce qui peut paraître simple, pour un perfectionniste ce n’est pas. Sûrement n’importe qui d’autre aurait simplement “mis” les chansons originales, et cela n’aurait pas été trop compliqué, pensant que les fans de la série Minecraft les apprécieraient, mais gardez à l’esprit que ce travail devrait leur plaire, ainsi que n’importe qui d’autre. fan de la série Super Smash Bros. Et il arrive aussi que nous parlons de Masahiro Sakurai. Et le résultat? Eh bien, une série de mélodies qui ont l’esprit de Minecraft, mais en même temps elles sont frénétiques et animées, pour la plupart. Vous ne pensez pas?

