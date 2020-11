Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Développeur coréen Décale vers le haut a publié au monde le premier gameplay de son jeu de combat Veille du projet. En cela, nous pouvons voir le protagoniste Veille engagez-vous dans une bataille contre une grosse bête monstrueuse au visage fermé. Grâce à cette vidéo, nous avons pu découvrir des détails nouveaux et intéressants de ce RPG d’action, annoncé en avril 2019, il y a plus d’un an.

Tu peux lire: Le multijoueur Cyberpunk 2077 n’arrivera pas avant 2022

Veille du projet se déroule dans un avenir post-apocalyptique où la protagoniste Eve se bat contre des envahisseurs connus sous le nom de NA-tives et tente de récupérer la terre de l’effondrement qu’elle a subi en empêchant ces envahisseurs de revendiquer la terre pour eux-mêmes. Eve affrontera chaque ennemi avec une grande épée capable de coups spéciaux très dommageables.

Ce RPG d’action est développé par Décale vers le haut, un studio de jeux vidéo coréen créé en 2013 et dirigé par Kim hyung tae, qui était le créateur du personnage Lame et âme Oui La guerre de Genèse 3. Ce RPG a été créé avec Unreal Engine 4, en utilisant des systèmes 3D haute densité et une capture faciale pour les expressions d’Eve, afin de donner au personnage une apparence très anatomique et humaine.

Selon son créateur, Project Eve est fortement influencé par des titres tels que Dieu de la guerre Oui Automates NieR, qui ont un style de bataille similaire. Project Eve a sa version pour PC et consoles, mais sans date spécifique pour les deux plates-formes, car le jeu est toujours en développement.

Voici le premier gameplay de Project Eve:

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord