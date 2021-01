Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Chaque jour le Xbox Game Pass de Microsoft cela devient plus tentant. Le service d’abonnement aux jeux vidéo augmente constamment ses rangs et les rumeurs selon lesquelles Ubisoft + pourrait bientôt arriver contribuent également à sa renommée. Aujourd’hui, ils ont été ajoutés au catalogue Injustice 2, PES 21 et l’indie The Little Acre.

Vous pouvez jouer à tous ces jeux dans les écosystèmes du Xbox Game Pass: PC, Xbox One, Xbox Series X, tant que vous êtes abonné au service. Injustice sera sur consoles et PC, PES et The Little Acre sur consoles.

Injustice 2 est le jeu de combat acclamé basé sur l’univers DC. D’autre part, cette version de PES 21 utilise le même jeu de base que la version 2020, bien qu’avec un changement de modèle ad hoc pour le moment. Ce serait parce que Konami il concentre tout son travail sur le développement d’un Pro Evolution Soccer de nouvelle génération et non d’un rétro compatible. Finalement, Le petit acre est un jeu d’aventure plus indépendant, où nous jouerons le rôle d’Aidan, qui fera tout son possible pour retrouver son père avec l’aide de sa sœur Lily.

