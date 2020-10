La bibliothèque de jeux PS Now contient déjà plus de 700 titres pour PS4, PS3 et PS2.

Nous savons déjà quels jeux seront ajoutés au catalogue PS Now au cours du mois de novembre, avec un total de 7 titres ajoutés au service PlayStation, ce qui permet d’accéder à une bibliothèque avec des propositions pouvant être jouées. à la fois depuis PS4 et depuis un PC via le streaming.

F1 2020, Injustice 2, RAGE 2, Kingdom Come: Deliverance, Warhammer: Vermintide 2, My Time at Portia et Monster Jam Steel Titans sont les titres qui enrichissent le catalogue PS Now, qui dépasse désormais les plus de 700 titres pour PS4, PS3 et PS2.

Tous ces titres seront disponibles à partir du 3 novembre prochain, en principe, sans date de fin. Sauf Kingdom Come: Deliverance, qui sera en service jusqu’au 3 mai 2021.

7 autres jeux ajoutés au catalogue PS Now en novembreLe service aussi sera disponible sur PS5 lorsque la console arrive dans les magasins le 19 novembre, élargissant ainsi les possibilités de profiter du système de nouvelle génération, à la fois avec les jeux auxquels l’accès est donné via Abonnement PS Now, comme ceux qui seront disponibles avec la nouvelle collection PS Plus ou ceux du lancement de la console.

PS Now est un Service de streaming Sony qui est au prix de 9,99 euros pour un mois, 24,99 euros pour trois mois et 59,99 euros pour un an, comprenant un essai gratuit pour tout utilisateur et ainsi vérifier les avantages du service. Désormais, les utilisateurs peuvent accéder à des jeux intéressants. Nous vous invitons à lire nos critiques d’Injustice 2 ou Kingdom Come Deliverance pour en savoir plus.

En savoir plus: PS Now, PS4 et PlayStation.

