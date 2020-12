Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 14/12/2020 15:13

Diverses rumeurs suggèrent que Bague Elden, le nouveau de De Software et George RR Martin, serait présent pendant Les Game Awards 2020. Ce n’était évidemment pas le cas, et les fans commencent déjà à remettre en question l’état du jeu. Apparemment, il n’y a pas de quoi s’inquiéter, puisqu’un initié bien connu assure que son développement progresse très bien et que nous pourrions avoir des nouvelles de lui sous peu.

Jeff Grubb, journaliste pour Venture Beat, J’étais aussi sûr que Bague Elden J’allais avoir une sorte de présence pendant Les Game Awards 2020Cependant, à l’approche de la date de l’événement, il a commencé à douter de cette information. Maintenant, Grubb Il dit avoir entendu de sources fiables que ce nouveau projet avance bien et qu’il ne devrait pas tarder à faire de nouveaux progrès:

«Ils travaillent évidemment sur le jeu… ils ne l’ont pas montré aux Game Awards, mais je pense qu’ils auraient pu le faire s’ils le voulaient. Je pense que c’est déjà dans cet état. Donnons-leur un mois ou deux. C’est quelque chose que j’ai entendu: soyez un peu plus patient, juste un peu plus. Cela ne veut pas dire des jours, ni des semaines, mais je ne parle pas non plus de mois et de mois. “

En fait, une autre rumeur suggère que Bague Elden pourrait faire ses débuts au cours du premier semestre 2021, alors les commentaires de Grubb ils peuvent avoir une certaine véracité.

Via: VGC

Space Jam: A New Legacy aura un jeu pour Xbox, et vous pouvez être son créateur Retro Studios continue d’embaucher du personnel pour travailler sur Metroid Prime 4

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.