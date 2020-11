Le studio responsable du jeu conseille à la communauté d’éviter de gâcher le jeu avant son arrivée.

Spider-Man Miles Morales est l’une des options qui suscite le plus d’intérêt parmi les jeux de lancement pour PS5. En grande partie, grâce à l’excellent travail réalisé par Jeux insomniaques avec Marvel’s Spider-Man en 2018. N’oubliez pas qu’il sera également disponible sur PS4. Mais, un personnage avec autant d’histoire et de fans que le wall-crawler, suscite des attentes et de nombreuses hypothèses. Et c’est là que le spoilers, quelques jours avant qu’il n’atteigne les magasins.

L’étude demande de la prudence, car il y a des gens qui ont le jeu et des spoilers peuvent circulerInsomniac Games, de la main de James Stevenson, directeur communautaire de l’étude, souhaitait sortir sur Twitter pour notifier et demander Attention les joueurs avec des spoilers, vous demandant d’essayer d’en savoir le moins possible sur cette suite pour en profiter au maximum puisqu’elle est disponible le 12 novembre. Certains médias et lecteurs commencent à recevoir des copies, c’est pourquoi les responsables demandent la prudence.

“Le moment est venu où des copies du jeu commencent à tomber entre les mains des gens. Si vous êtes préoccupé par les spoilers, que ce soit de l’histoire ou des costumes que nous n’avons pas montré, soyez prudent », explique Stevenson dans son tweet.

Ces derniers jours, nous avons vu nouveaux détails du jeu, comme l’apparition d’un méchant, de nouveaux costumes ou la présence toujours remarquable de Spider-Cat. Contenu que vous devez surveiller attentivement pour ne pas vous éviscérer plus que nécessaire et profiter au maximum de Spider-Man Miles Morales à l’arrivée du 12 novembre.

