Inspiration ou plagiat? 10 jeux vidéo qui ressemblent trop à des jeux populaires

Cyberpunk 2077, Uncharted ou Super Mario … mais avec un autre nom et presque toujours, bien pire.

Qu’un jeu vidéo ressemble à un autre, et même qu’il soit inspiré par un ou plusieurs de ses mécanismes, ce n’est pas étrange. Cependant, il y a des moments où les similitudes sont si évidentes que de nombreux utilisateurs considèrent qu’il s’agit d’un plagiat. Bien sûr, lorsque cela se produit, il est inévitable de prendre les deux titres et d’évaluer leurs sections, auquel cas l’adage selon lequel «les comparaisons sont odieuses» tend à devenir effectif.

En outre, ces jeux vidéo Trop inspiré? Ils le font en faisant référence à d’autres particulièrement populaires, tels que la franchise Uncharted, Cyberpunk 2077 ou Dark Souls, la saga à succès de From Software. Certains d’entre eux ne sont pas vraiment bons, mais il y a des cas où ce n’est pas une mauvaise idée de leur donner une chance. Nous vérifions 10 jeux vidéo qui ressemblent étrangement aux autres.

Déterré: Sentier d’Ibn Battuta Doit-on vraiment vous dire de quel jeu vidéo il s’inspire? Si même la typographie de la couverture est quasiment identique! Ce qui n’est pas si similaire, c’est sa qualité: 11 dans Metacritic dans sa version pour PS3. Bien sûr, les rires sont garantis avec ses effets spéciaux.

Cyberpunk 2088 La différence de 11 ans avec le titre du CD Projekt RED ne nous trompe pas. La musique est très similaire, même si le plus curieux de tous est que le jeu comporte de nombreux bugs … La meilleure chose, dans tous les cas, est que vous pouvez l’essayer gratuitement sur votre mobile Android.

Punk Royale 2052: une bataille cyberpunk Le genre Battle Royale mettait trop de temps à nous proposer un titre inspiré de Cyberpunk 2077. Il n’a toujours pas de date de sortie, mais au-delà de sa ville (Ocean City), ce qui est étonnant, c’est que ses écrans d’inventaire sont pratiquement identiques, entre autres détails .

Étoile Duludubi Bien que cela puisse paraître comme ça, ce n’est pas l’Ovostar Galaxy car l’image n’appartient pas à Super Mario Galaxy. Il s’agit de son clone chinois: Duludubi Star Nous avouons que nous ne l’avons pas essayé, mais nous avons mis la main dans le feu qu’il est à plusieurs planètes de l’aventure de Mario.

Portails enchantés Sa forte ressemblance avec Cuphead a suscité des critiques furieuses de la part des fans. Surpris, ses créateurs reconnaissent l’inspiration de Cuphead, qu’ils admirent, mais veulent donner à l’action leur empreinte personnelle. Après n’avoir pas connu de succès sur Kickstarter, il n’a toujours pas de date de sortie.

Loup-garou parmi nous L’un des plagiats les plus récents et les plus évidents a été subi par Among Us avec Werewolf Among Us. Son nom dit tout, et son approche aussi: exactement le même que le titre d’InnerSloth, changeant le thème de l’espace pour la fantaisie médiévale. Un grand succès en Chine.

Aventure Cuphead On ne sait même pas quoi dire. Ce clone mobile ne tente même pas de modifier ni le personnage principal, ni le nom du jeu vidéo Studio MDHR lui-même. Comme il est évident, le jeu a été retiré de la vente, même si nous ne savons pas ce qui est arrivé aux responsables.

Héros de guerre La société chinoise Lin Qionghua était claire sur le jeu qui devait s’inspirer: Overwatch, un succès et vainqueur de GOTY 2016. Nous avons parlé d’inspiration, mais nous pouvons le faire sur le plagiat, puisque le titre a fait face à un procès de Blizzard et NetEase. Le titre a été retiré des magasins.

Théorie des quanta Gardant des similitudes suspectes avec Gears of War, le titre de Team Tachyon proposait une proposition pratiquement identique à la franchise Epic Games. Bien sûr, nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de vous dire lequel d’entre eux n’est pas arrivé, n’a pas pu passer ou 45 en Metacritic. Lorsque vous essayez d’imiter le meilleur de quelque chose …

Ligue Turbo Si le mélange caractéristique de voitures et de football ne suffit pas, il suffit de regarder une image pour voir que nous sommes face à un clone effronté de la Rocket League à succès de Psyonix. Si vous êtes curieux, il est actuellement disponible gratuitement sur les appareils Android et iOS.

En savoir plus sur: Cyberpunk 2077, Dark Souls, Super mario galaxy, Uncharted, Gears of War, Overwatch, Cuphead et Enchanted Portals.

