Dans la prochaine mise à jour de Instagram nous trouverons des bobines et un magasin. Cela facilitera l’interaction avec le flux, la section d’exploration et maintenant les bobines et le magasin sont ajoutés.

La dernière mise à jour d’Instagram: bobines et magasin

Depuis un certain temps, Instagram mène des tests pour changer son départ et ajouter différentes sections. D’une part, on retrouve l’onglet Reels que l’on peut trouver à la place du nouveau bouton de publication.

En revanche, on retrouve la section boutique qui sera située dans le coin supérieur droit de l’écran. Quant au bouton pour créer une nouvelle publication et au bouton d’activité, ils se trouveront dans le coin supérieur droit du réseau social.

Cela peut avoir un impact sur son utilisation, du moins au début. Cependant, de cette façon, nous pouvons divisez les sections d’Instagram et soyez en mesure de profiter du contenu spécifique que nous voulons.

L’idée d’Instagram est de rivaliser avec TikTok, un autre réseau social qui se développe rapidement, surtout cette année dernière. Sans aller plus loin, Reels a été ajouté à Instagram relativement récemment, qui n’est rien d’autre que la possibilité de faire de courtes vidéos Cela vous ressemble-t-il?

En ce qui concerne l’onglet boutique, nous pouvons voir des recommandations pour différents produits sélectionnés. En ce sens, peut-être dans un proche avenir cela pourrait être une option tout à fait viable pour les petites entreprises qui souhaitent élargir leur clientèle.

Si nous sommes sûrs de quelque chose, c’est qu’Instagram n’a mis en œuvre aucun type de changement sur son écran d’accueil depuis longtemps. Cela pourrait créer un peu de confusion au début pour des millions de personnes. Du réseau social, ils sont sûrs que ces changements sont positifs.

La nécessité d’un changement sur Instagram

Il était certainement nécessaire d’appliquer un changement significatif à Instagram. Souvenons-nous qu’à présent, Instagram est dans une forte «bataille» contre TikTok, une application qui, comme nous l’avons mentionné précédemment, se développe rapidement.

Pour y parvenir, les bobines et les bobines, qui se trouveront en plein centre de la barre inférieure. Ils sont la solution à court terme pour faire face à un réseau social qui, semble-t-il, n’arrêtera pas de se développer à court terme.

Partage-le avec tes amis!