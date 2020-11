Tik Tok prend trop de distance avec les autres réseaux sociaux et Instagram a dû réagir.

Tik Tok progresse de manière imparable parmi les amateurs de réseaux sociaux. Dans le dernier rapport publié par SensorPower, nous avons déjà vu comment l’application chinoise a dirigé tous les classements de téléchargement et, plus récemment, celles du revenu.

Dans ce contexte, ses principaux concurrents doivent réagir s’ils ne veulent pas continuer à perdre des parts de marché, et Instagram est précisément là-dessus. L’application Facebook a annoncé des changements très importants dans son interface initialement, quelque chose qui n’était pas arrivé depuis des années.

Nouveaux onglets Reel et Store

À travers son blog, Instagram a annoncé l’ajout de deux nouveaux onglets à son interface principale, “Reel” et “Store”. À l’horizon, c’est d’affronter les courtes vidéos de Tik Tok, un format qui balaie les utilisateurs, et aussi d’obtenir plus facilement des revenus.

Selon le Onglet bobine, cela facilitera la tâche des utilisateurs découvrir de courtes vidéos et le plaisir d’autres créateurs de contenu du monde entier. Fondamentalement, ils seront à un clic d’une allusion claire à rivaliser dans ce domaine avec Tik Tok.

En référence à la Onglet Boutique, Cela servira de lien rapide entre les utilisateurs et les marques. Dans celui-ci, vous pouvez découvrir à partir de l’interface principale produits et services que les marques et influenceurs qui suivent vendent sur la plateforme.

Explication Instagram des changements

Comment pourrait-il en être autrement, Instagram a expliqué les raisons qui l’ont conduit à donner un lavage en profondeur à son interface principale sans faire référence à Tik Tok.

C’est ainsi que l’explique l’entreprise américaine: «Cette année, avec la pandémie et une grande partie du monde se réfugiant à sa place, nous avons vu une explosion de vidéos courtes et divertissantes sur Instagram. Nous avons également vu une quantité incroyable d’achats en ligne, avec de plus en plus de personnes faisant des achats en ligne et des jeunes à la recherche de recommandations sur ce qu’il faut acheter auprès de leurs créateurs préférés.

Se référant directement à l’onglet Reel, depuis Instagram, ils commentent que «nous avons lancé cet onglet pour être une sorte de scénario, un lieu où les gens peuvent partager leur créativité avec le monde et avoir l’opportunité d’aller de l’avant et de trouver un public ».

De son côté, l’argument pour créer l’onglet d’achat est le suivant: «Avec l’onglet Acheter, nous permettons aux utilisateurs de s’inspirer facilement des créateurs qu’ils suivent, qui achètent sur Instagram et soutiennent ainsi les petites entreprises. Les utilisateurs peuvent trouver des recommandations personnalisées, des sélections effectuées par les éditeurs de notre chaîne @shop, des vidéos à acheter, de nouvelles collections de produits et bien plus encore ».

Nous resterons attentifs à la réponse de Tik Tok à cette démarche stratégique d’Instagram. Pendant ce temps, il semble que Facebook ait pris l’habitude d’ajouter des achats directs à partir de ses applications, comme il l’implémente déjà dans WhatsApp.

