Le concept de disparition des messages a été introduit pour la première fois par Snapchat, et les gens ont utilisé cette fonctionnalité pour envoyer des messages privés ou publier des informations qu’ils ne souhaitaient pas conserver. Ainsi, lorsque d’autres utilisateurs ont pris des captures d’écran de vos messages, cela pourrait enfreindre votre vie privée.

Enregistrer une histoire Instagram

Devenu la fonction la plus populaire du réseau social de photos, les Stories Instagram permettent à un utilisateur de mettre ce qu’il veut, d’une simple photo à une vidéo en plusieurs parties, un sondage, un direct, etc., avec la tranquillité d’esprit que ça passe. 24 heures maximum que le contenu sera supprimé. Mais si en tant qu’utilisateur vous avez vu une histoire sur IG d’un contact que vous souhaitez enregistrer, il existe des moyens de le faire. Et par les formulaires, nous comprenons directement l’utilisation des applications qui aident à capturer l’écran mobile:

Sur Android

Avec AZ Screen Recorder, c’est simple, car l’astuce de cette application est qu’elle fonctionne comme une capture d’écran, et par conséquent enregistrez tout ce qui se passe sur l’écran du smartphone. Screen Recorder n’a pas de limite de temps pour l’enregistrement, est sans publicité car il est gratuit et ne filigrane pas la vidéo.

Bien que la meilleure chose soit que, contrairement aux autres capteurs d’écran, aucun accès root requis -que le terminal est rooté / piraté- et fonctionne sur un mobile normal. Avec l’application, vous pouvez également capturer l’audio du microphone du terminal, ce qui est un avantage.

Pour capturer, par exemple, une histoire, tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application et une petite interface “ flottante ” avec quatre boutons apparaîtra dans laquelle, donnant le premier bouton, le rouge, immédiatement iva démarrer le processus de capture. Pouvons arrêter l’enregistrement et recommencer autant de fois que nous le voulons; donnez le “ X ” pour que la vidéo soit stockée dans la galerie mobile, et personnalisez-la en choisissant la résolution vidéo, la fréquence d’images, le débit binaire, le compte à rebours, le texte en surimpression, les logos, le ralenti, enregistrement, etc.

Et après copier la vidéo résultante sur la carte SD pour économiser de l’espace. Vous pouvez également éditer les vidéos et créer des GIF, bien que ces fonctions sont pour la version Premium du paiement. Voici le lien pour télécharger l’application:

Télécharger AZ Screen Recorder pour Android

Sur iOS

Grâce à l’application Repost Story pour Instagram qui se trouve dans l’App Store, il est possible de capturer et d’enregistrer sur iOS. L’application est assez simple, car il vous suffit de lui donner accès à votre photothèque puis de rechercher un nom d’utilisateur Instagram. L’application vous permet également voir les histoires de manière anonyme. Et l’outil Story Maker vous aide également à recréer vos anciennes photos ou vidéos avec une nouvelle date.

Téléchargez Repost Story pour Instagram

Sur PC

Si vous préférez enregistrer des histoires sur un ordinateur, il existe également des moyens de le faire. Et en fait, le plus simple est d’utiliser StoryDownloader, un site Web dédié à l’accomplissement de la tâche que son nom indique clairement.

Vous pouvez également essayer:

Économiseur d’histoire

Weynstag

Avec ces types de sites de téléchargement, vous Entrez un nom d’utilisateur et une grille d’histoires actuelles pour cet utilisateur apparaîtra. Appuyez sur le bouton de téléchargement pour l’enregistrer sur votre ordinateur.