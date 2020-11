Un nouveau changement de design dans l’interface Instagram vise à donner une meilleure position à deux services en plein essor: les bobines et la boutique. Avec la refonte du menu inférieur, les boutons de notification et l’ajout de contenu se déplacent vers le haut de l’écran; ancrage sous l’icône Reels (un lecteur vidéo) et l’icône du magasin.

Facebook fait un effort particulier pour concurrencer TikTok, le réseau social le plus utilisé par le jeune public du monde entier. Pour ce faire, il a créé le service Reels: contenu vertical à court terme, conçu pour les créateurs et permanent, rien pour indiquer la temporalité comme cela se passe avec les histoires. Et, comme Reels était un peu caché dans le flux général de l’application, Facebook a choisi de lui donner son propre espace. Profitant de la situation, il a également placé le magasin au premier plan.

Instagram contre TikTok: Reels cherche à positionner son alternative

Que Reels soit rattaché à TikTok n’est pas surprenant puisque Facebook se caractérise depuis des années par intégrer le meilleur de la concurrence dans vos propres produits. Les histoires de Snapchat sont un exemple clair d’inspiration, tout comme Reels lui-même. En fait, naviguer dans la nouvelle interface Reels est un clair déjà vu. Même l’algorithme de recommandation cherche à ressembler à celui de TikTok.

L’onglet inférieur de Reels amène l’utilisateur à une interface axée sur de courtes vidéos verticales. Faites défiler de haut en bas pour changer le contenu, les filtres, toutes sortes d’effets, facilité d’intégration de la musique et de l’audio de fond et, en bref, c’est TikTok transféré sur Instagram.

L’onglet Store est également déplacé vers la nouvelle interface de l’application autrefois réservée à la photographie. En cliquant sur cet onglet Instagram charge une couverture de style commercial avec des produits en vedette en fonction des goûts des utilisateurs. Contenu promotionnel créé par des marques et des influenceurs, recherche de produits et facilité pour que l’acquisition de l’article soit non seulement simple, mais aussi attrayante.

L’interface remaniée est actuellement étendue à tous les utilisateurs, même si cela peut prendre un peu de temps pour arriver. Pas besoin de mettre à jour l’application: Instagram activera le nouveau design depuis ses serveurs.

Plus d’informations | Instagram

Partager Instagram donne à Reels et à son magasin une plus grande présence avec le nouveau design de l’application