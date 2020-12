Actuellement l’un des réseaux sociaux les plus “ multitâches ” qui soit, sur Instagram, vous pouvez faire en direct, publier des “ Stories ” qui disparaîtront après 24 heures, discuter par chat, et télécharger des vidéos entre 1 et 60 minutes … Mais pas pour le moment. , car il semble que il y a des problèmes avec les serveurs Instagram, puisque de nombreux utilisateurs signalent des échecs dans le service Instagram et l’impossibilité pour le moment d’accéder à leurs comptes.

Instagram vers le bas … encore

Des problèmes avec Instagram? De nouveau? Eh bien oui, car si vous avez le sentiment d’avoir déjà lu cette actualité, c’est qu’il en est ainsi, puisque jeLa semaine dernière, cela s’est également produit et Instagram a vu son service tomber et a présenté des problèmes de toutes sortes. Il y a 8 jours, c’était un crash général de Facebook qui a causé un effet d’entraînement, impliquant également Instagram et Messenger. Mais aujourd’hui, ce n’était que le réseau social des photographies.

Comme nous le voyons sur le Web Down Detector, il y a eu une augmentation significative des rapports d’utilisateurs, et en les vérifiant sur la carte, nous voyons que Instagram a de sérieux problèmes dans diverses régions du monde, y compris la partie centrale de l’Espagne et toute l’Europe du Nord (Paris, Belgique, Pays-Bas). Le bug semble être le même: possibilité d’entrer dans l’application, mais de ne pas pouvoir mettre à jour le fil des publications.

Pour le moment, à 12h12 du matin, il n’y a toujours pas d’accès, ou vous pouvez accéder mais pas télécharger des photos ou / ou des histoires, recevoir des messages, etc. Comme on le voit dans les commentaires, l’échec affecte une partie de la communauté, tandis qu’il y en a d’autres qui peuvent entrer.

Nous serons attentifs au moment où l’entreprise parviendra à rétablir le service Instagram à la normale, même si cet automne a sûrement fait paniquer des millions d’Instagrammers, puisque Noël approche à grands pas et que cela se passe 2 fois en 8 jours.