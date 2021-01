Google a amélioré la recherche mobile avec l’inclusion de courtes vidéos d’Instagram et de TikTok. Désormais, et à commencer par les États-Unis, les utilisateurs auront accès aux recommandations des deux réseaux sociaux qui peut être visualisé directement en appuyant sur la carte.

Les applications mobiles sont une priorité dans les smartphones, mais elles ne sont pas indispensables pour accéder à une bonne partie des services car beaucoup d’entre eux sont également proposés depuis le navigateur Web. Et Google a intégré une grande partie des services afin que vous n’ayez pas besoin ni de recherche sur les pages: des résultats YouTube à vos propres Stories. De plus, il a commencé à insérer de courtes vidéos d’Instagram et de TikTok; qui s’affichent directement dans l’application mobile.

Instagram et TikTok sont intégrés dans le contenu de recherche

Google a fait évoluer son moteur de recherche à tel point qu’il n’est souvent pas nécessaire de saisir les pages qu’il propose pour accéder aux informations. Les recherches enrichies sélectionnent les données spécifiques qu’ils recherchaient pour les insérer avec le casting d’un film, les cinémas où il est diffusé, Google propose des vols liés à la recherche et même intègre des vidéos pour compléter les données des pages. Et pas seulement de YouTube.

De courtes vidéos d’Instagram et de TikTok ont ​​commencé à apparaître dans les recherches effectuées à partir de téléphones mobiles, qu’ils soient Android ou iPhone. Recherchez simplement les termes qui intègrent ces recherches enrichies (jusqu’à présent, nous ne l’avons trouvé qu’avec ‘Packers’, la célèbre équipe de la NFL) pour que Google intègre de courtes vidéos de TikTok et Instagram dans les résultats; en dehors des images, des vidéos YouTube, du calendrier des matchs et de divers autres résultats directs.

Le déploiement de cette fonction est limité, comme c’est généralement le cas avec Google. Pour le moment, cela ne fonctionne qu’aux États-Unis et sous la langue anglaise; bien qu’il se répandra sûrement bientôt dans d’autres langues et pays. Et toujours sous le même schéma: de courtes vidéos liées sous la forme d’un carrousel avec des cartes; qui sont reproduites en cliquant sur l’une des vidéos affichées.

Avec les vidéos d’Instagram Reels et de TikTok, Google élargit les options de recherche avec des résultats riches et des mises en évidence de cartes

Grâce à cette intégration il ne serait plus indispensable de rechercher dans les applications puisque Google offrirait des résultats globaux dans son propre moteur de recherche. Ainsi, non seulement il inclut plus d’options pour l’utilisateur, mais il garantit également qu’il reviendra à la recherche une fois qu’il aura visionné la vidéo.

