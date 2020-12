Il existe de nombreuses organisations à but non lucratif qui ont besoin d’aide pour réaliser leurs projets. Parfois, ils ne sont pas capables de toucher plus de personnes et c’est pourquoi ce sont les utilisateurs qui font leur part pour que les publicités soient plus entendues. Les réseaux sociaux ont beaucoup aidé à cet égard et c’est maintenant Instagram s’associe avec ses nouvelles balises pour recevoir des dons.

Nouveaux tags sur Instagram

Il y a une chose qui fonctionne très bien sur Internet, c’est le contenu multimédia. Les vidéos et les photos sont très importantes pour qu’une publication fonctionne et si elle a une bonne intention derrière elle, mieux c’est. Non seulement les marques le savent, mais les utilisateurs en sont également conscients et aident parfois les précédentes à progresser d’une manière ou d’une autre. Et c’est là qu’intervient la nouvelle fonctionnalité Instagram qui contient une nouvelle balise de collecte de fonds.

Le réseau social dont il a la charge Facebook a publié cette initiative qui vise à aider les utilisateurs à collecter des fonds pour une cause. Il peut s’agir de votre propre explication de la raison, à condition que cela soit bénéfique ou dirigé vers une ONG ou une fondation. Ceci est très utile pour ces organisations car il n’est pas nécessaire de se connecter directement à l’adresse de l’événement, mais l’étiquette et le bouton de retour aident à collecter des fonds avec agilité.

Autres moyens de soutenir les ONG

Il est vrai que la nouvelle étiquette de don dans les publications Instagram est une nouveauté, mais ce n’est pas tant au sein de l’entreprise. C’est-à-dire, Facebook propose depuis des années une fonctionnalité qui vous aide à collecter des fonds pour une ONG, quelque chose que beaucoup ont fait pour collecter des fonds pour ces projets. Mais au sein de l’application dédiée à la photographie, il existe également d’autres moyens.

N’oubliez pas qu’il existe des autocollants qui soutiennent les entreprises locales ou les comptes qui se trouvent au milieu d’un projet. Quelle que soit la raison, il ne fait aucun doute que ces caractéristiques aident les gens à se rapprocher d’un point où ils peuvent collaborer avec une cause qui le mérite ou choisir un groupe pour aider ou demander au reste des adeptes.