Instagram est l’un des réseaux sociaux les plus populaires. De plus, si vous avez un compte Facebook, vous pouvez le lier à votre nouveau profil. Mais le problème qui nous concerne aujourd’hui, tout dépend du style de votre page d’accueil qui sera bientôt disponible sur les appareils mobiles. Cela inclut également une nouvelle distribution des boutons en bas de l’interface dont nous parlerons ci-dessous.

La nouvelle mise en page Instagram

Les mises à jour d’une application peuvent inclure des améliorations de performances ou de sécurité dans la plupart des cas. D’autres fois, les changements atteignent la couche la plus externe et sont exposés aux utilisateurs: la conception. Cela peut être pour le mieux si cela donne un aspect plus propre, plus soigné et intuitif ou un désastre si cela le rend encore plus lent à utiliser et pas agréable à l’œil. Mais le cas dont nous discutons maintenant est l’un des bons avec l’arrivée de la nouvelle distribution Instagram.

On parlait depuis des mois de l’arrivée imminente d’un changement dans la partie de départ de l’application et le tout dû à l’arrivée de nouvelles fonctions. Comme vous le savez, le réseau social est aussi une vitrine pour différentes entreprises et est devenu un lieu de vente de produits grâce à sa fonction Store. En revanche, ceux de Menlo Park ont ​​regardé de près leur concurrence au point de copier leurs principales fonctions comme cela s’est passé à leur époque avec Snapchat et leurs Stories.

Il est temps d’en parler cette refonte d’Instagram si notoire que, finalement, elle est devenue officielle. Les changements sont disponibles en haut et en bas, le central où vous voyez les nouvelles se poursuit comme toujours. En haut, le titre de l’application a été déplacé vers la gauche, laissant les boutons de téléchargement de contenu, d’activité et Facebook Messenger sur le côté droit (adieu aux directives Instagram).

D’autre part, nous avons la partie inférieure où nous trouvons de nouveaux changements sur le côté droit. Sur les cinq boutons, les boutons Accueil et Recherche restent sur leur site, mais dans la partie centrale, vous trouverez maintenant les Reels, le format vidéo TikTok, la section Shopping pour ceux qui veulent mettre la main sur tout ce qu’ils voient sur le app et le profil de l’utilisateur, qui reste également sur votre site. Que pensez-vous de ces nouveaux changements?