Nous sommes habitués à ce que de nombreuses applications mobiles deviennent plus lourdes et plus riches en fonctionnalités à mesure qu’elles sont mises à jour. C’est un vrai problème pour les téléphones d’entrée de gamme ou ceux qui sont sur le marché depuis plusieurs années. Plusieurs fois, ils deviennent lents au point d’affecter l’expérience utilisateur. Il semble que Facebook ait réfléchi à ce problème et voulait apporter une solution avec Instagram Lite.

Le film se répète. Vous vous souvenez quand l’application Facebook était si lourde qu’elle ne fonctionnait pas bien sur les anciens mobiles? Au fil des ans, le réseau social de Mark Zuckerberg s’est développé en fonctions, mais aussi en taille et en exigences opérationnelles. Avant le lancement de Facebook Lite, beaucoup ont dû utiliser la plate-forme via leur navigateur mobile, et d’autres utilisateurs vers des applications non officielles qui promettaient une expérience plus décente en termes de performances, bien qu’avec moins de fonctions.

Instagram Lite, une application de 2 Mo plus propre et plus rapide

Instagram Lite est la proposition de Facebook de donner une nouvelle vie à son réseau de photographie sociale sur des appareils moins puissants. Avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs dans le monde, c’est l’une des applications les plus téléchargées, mais de nombreux smartphones sont laissés de côté. Avec la nouvelle application on gagne en performance, mais on perd certaines fonctions.

Selon ce que Xda a rapporté, Instagram Lite a été lancé ce mercredi lors de l’événement Facebook Fuel For India. Là, ils ont expliqué que la nouvelle application est conçue pour les appareils moins puissants et les réseaux limités, et perd certaines fonctionnalités telles que Reels, Shopping et IGTV. En ce sens, les utilisateurs gagneront en vitesse. “Notre objectif est de démocratiser l’expression et la créativité pour plus de gens en Inde”, a déclaré le vice-président du produit Instagram Vishal Shah.

Instagram Lite est officiellement disponible en Inde. Cependant, Facebook a annoncé son intention de le déployer plus tard sur le marché mondial, mais ils n’ont pas précisé de date. Si vous le souhaitez, vous pouvez le télécharger sur Google Play. Il est disponible dans diverses langues telles que le bangla, le gujarati, l’hindi, le kannada, le malayalam, le marathi, le punjabi, le tamoul et le télougou.

