Depuis longtemps, Instagram n’est pas seulement l’apanage de ses utilisateurs mais ils existent profils d’entreprises dont la présence gagne de plus en plus de terrain. La dernière modification du service a permis, par exemple, l’ouverture de magasins à l’intérieur d’Instagram, dont les paiements transitent à leur tour via la plateforme Facebook afin que tout reste à la maison.

Désormais, Instagram a annoncé la création d’une nouvelle API destinée à nouveau au secteur des entreprises, ses utilisateurs d’Instagram for Business. Une API qui vous permettra de programmer la publication d’images et de vidéos dans le flux de l’application (pour l’instant pas dans les stories) bien qu’avec quelques limites pour ne pas provoquer une vague de spam.

Jusqu’à 25 messages programmés par jour

Instagram annonce la création d’une nouvelle API pour le secteur des entreprises, une API pour les clients Instagram for Business ou Instagram Business. Grâce à cette API, les entreprises auront la possibilité de planifier leurs publications de manière à pouvoir configurer des heures de travail complètes car la limitation se réinitialise toutes les 24 heures.

Selon Instagram lui-même, les entreprises pourront utiliser cette nouvelle API pour planifier jusqu’à 25 publications quotidiennes, y compris des photos et des vidéos. Instagram ne précise pas s’il s’agit de 25 publications individuelles ou de 25 groupes de publications, car, rappelez-vous, Instagram a longtemps permis de publier des images et des vidéos par blocs de 10, afin qu’elles soient regroupées sous le même temps et vues dans le forme de galerie.

Qu’elles atteignent ou non la limite de publication planifiée, les entreprises pourront continuer à utiliser les applications natives pour continuer à publier

La nouvelle API fait bien entendu référence à messages dans le fil de l’application, aux photographies qui sont ensuite configurées dans l’ordre dans le profil de chacune des entreprises. À aucun moment, il n’est question de publications dans les histoires ou sur Instagram Reels, bien que nous surveillerons si cela change à l’avenir.

Une fois que cette limite de 25 publications programmées par jour est dépassée, Instagram précise que se vous pouvez continuer avec la publication habituelle via des applications natives de la plateforme, ou via le Facebook Creator Studio. La limitation ne concerne donc que les photos et vidéos programmées, la limite des publications quotidiennes reste donc infinie.

