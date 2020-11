Après la récente célébration de son dixième anniversaire, déjà arrivée chargée de nombreuses nouveautés, il semble que Instagram n’a pas encore fini de présenter ses derniers changements. Et c’est que l’application Facebook vient d’annoncer aujourd’hui qu’elle va bientôt ajouter de nouveaux boutons rapides pour les fonctions de “Shopping”, “Reels”, “Like” et “Create”.

En commençant par les deux premiers, nous trouverons une petite section entièrement dédiée aux boutiques et produits disponibles pour acheter directement depuis l’application, ainsi qu’un onglet complet dans lequel on nous montrera des recommandations personnalisées et de nouvelles collections de produits, et même les sélections des éditeurs sélectionnées par le canal @shop, avec quelques vidéos et images des personnalités les plus influentes .

D’autre part, la fonction Reels Reels, se joindra comme une alternative aux Stories actuelles, se rapprocher du modèle vidéo court de son principal concurrent, TikTok et Snapchat. Cependant, le plus surprenant à ce sujet est le fait qu’Instagram a accepté d’ajouter un raccourci et un onglet entièrement dédiés à cette fonctionnalité sur sa page d’accueil, puisqu’il s’agit d’un add-on implémenté quelques mois plus tard aux États-Unis. .UU., Et qu’il n’est pas encore implémenté ou disponible pour tous ses utilisateurs dans le monde.

Et c’est qu’IGTV lui-même, la section star d’Instagram pour collecter des vidéos long format, continue sans avoir reçu ce traitement dédié sur l’écran d’accueil dédié, avec un accès limité via la page Découvrir, ce qui pourrait indiquer l’absence de l’intérêt pour le format et le fort intérêt de l’entreprise pour le format éphémère.

«Nous ne prenons pas ces changements à la légère, nous n’avons pas mis à jour l’écran d’accueil d’Instagram depuis un certain temps», a déclaré le patron d’Instagram Adam Mosseri dans un article de blog officiel, «mais la façon dont les gens créent et apprécient la culture a changéEt le plus grand risque pour Instagram n’est pas que nous changeons trop rapidement, mais que nous ne changeons pas et devenons inutiles.

Pour le moment, la date d’arrivée de ces changements n’a pas été confirmée, bien qu’ils devraient arriver lors des prochaines mises à jour.