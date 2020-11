Instagram vient de publier une déclaration d’intention très importante sur le suicide et la prévention de l’automutilation. Ils profitent de leur propre technologie pour éviter les comportements qui pourraient être dangereux pour les utilisateurs de cette plateforme.

L’annonce réside dans le fait qu’ils mettront en œuvre des mesures non seulement pour la divulgation des actions susceptibles de nuire au sensibilité et l’intégrité physique des personnes affectées via Instagram. Aussi dans la prévention de ce type de comportement devant un mal plus grand.

Cette annonce est importante car nous ne pouvons oublier le grand impact d’Instagram sur notre société. Nous vivons face à des J’aime et des commentaires positifs, où seul un négatif peut gâcher notre enthousiasme à partager un message.

Vous pouvez penser que c’est une exagération, mais chaque personne est différente et peut affecter chacune d’elles différemment. Ce n’est pas la première fois que nous entendons une sorte de malheur pour le mal popularité sur les réseaux sociaux ou directement en raison du harcèlement subi.

La technologie Instagram est capable de détecter et de prévenir la santé mentale

Image: Prateek Katyal.

La fenêtre pop-up Instagram est à double tranchant, le premier étant positif, dans lequel nous pouvons partager nos histoires librement avec tout le monde. Le deuxième et plus négatif, sont des comportements suicidaires qui peuvent être partagés et, malheureusement, se propager à d’autres utilisateurs sans pratiquement aucun contrôle.

Instagram tente depuis des années de lutter contre ce problème, pas seulement avec la diffusion de publications de l’automutilation ou suicides, également en prévention. Grâce à leur technologie, ils sont capables de détecter les situations qui conduisent au suicide ou à l’automutilation à temps.

Pour compléter la prévention, une fois qu’elle détecte tout comportement pouvant y conduire, l’entreprise fait connaître les attitudes méfiant avec des organisations spécialisées. Grâce à cela, ils ont évité des situations compliquées dans un nombre proche de 90% des cas.

L’ambition de Adam Mosseri -La tête d’Instagram- va plus loin et veut toucher 100% des cas détectés par la technologie Instagram. Un défi qu’ils peuvent sûrement relever grâce à l’évolution de la technologie propriétaire utilisée à cet effet.

Les chiffres qui ont aidé des milliers d’utilisateurs

Les mesures qu’Instagram a prises à l’aide de sa technologie, nous font voir les actions et mesures qu’ils ont mises en œuvre de 2019 à nos jours. Il est intéressant de voir le nombre d’efficacité qui a disparu détecter Instagram, atteignant 94% au dernier trimestre.

Rapport de conformité aux normes communautaires du deuxième trimestre de 2019: Mesuré sur 835 000 éléments de contenu, près de 78% ont été trouvés de manière proactive.

Rapport sur l’application des normes communautaires du troisième trimestre de 2019Mesuré sur 845 000 éléments de contenu suicidaire et d’automutilation, plus de 79% ont été trouvés de manière proactive.

Rapport de conformité aux normes communautaires pour le quatrième trimestre de 2019: Mesuré sur 897 000 éléments de contenu, plus de 83% trouvés de manière proactive.

Rapport de conformité aux normes communautaires du premier trimestre 2020: Il a pris des mesures sur 1,3 million de contenus, dont près de 90% ont été trouvés de manière proactive.

Rapport de conformité aux normes communautaires du deuxième trimestre 2020: Mesuré sur 275 000 éléments de contenu, près de 94% ont été trouvés de manière proactive. Nos chiffres de conformité ont été inférieurs au cours de cette période, en raison de l’impact du COVID-19 sur l’examen du contenu.

Rapport de conformité aux normes communautaires du troisième trimestre 2020: Nous publierons notre prochain rapport plus tard ce mois-ci.

Instagram met en œuvre ses mesures en Europe

Les mesures présentées par Instagram étaient déjà en vigueur dans d’autres pays, maintenant il fait de même directement dans L’Europe  pour fournir ce support aux utilisateurs qui en ont besoin. Cette action est vraiment très positive, puisqu’elle nous égalise en soutien en cas de besoin et les met au même niveau que les autres régions.

Grâce à cela, Instagram pourra se connecter avec organisations spécialisées faire part de l’inquiétude d’un utilisateur du réseau social qui peut avoir besoin d’aide à un moment délicat de sa vie. Nous avons tous eu une période difficile et peut-être avons-nous eu honte de demander l’aide d’un spécialiste, alors cette impulsion du commerce peut être vraiment positive.

Nous avons l’habitude de parler librement d’un accident physique dans lequel nous nous sommes rendus dans un centre de santé avec un total naturel, mais quand c’est quelque chose d’intangible, qui ne se voit pas à l’œil nu, les choses changent et cela devient un sujet tabou alors que ce devrait être quelque chose de normalisé.

C’est ici que Instagram Il jouera un rôle important et que les données ont prouvé leur efficacité dans d’autres régions, heureusement, maintenant, il fera également de même au sein de l’Union européenne.

Évolution des actions entreprises

La chronologie proposée par Instagram nous montre le Pas qui ont suivi de 2016 à nos jours. Ces données marquent chacune des lignes directrices qu’ils ont suivies jusqu’à présent.

Décembre 2016: Publication de rapports anonymes sur les messages d’automutilation et mise en relation des personnes avec des organisations pouvant fournir de l’aide.

Mars 2017: Outils de prévention du suicide intégrés sur Facebook Live, permettant aux amis et à la famille de signaler et d’atteindre facilement les gens en temps réel.

Novembre 2017: La technologie a été déployée en dehors des États-Unis (sauf en Europe) pour aider à identifier quand quelqu’un pourrait exprimer des pensées suicidaires, y compris sur Facebook Live. Il a commencé à utiliser l’IA pour hiérarchiser les rapports, pour nous aider à envoyer de l’aide aux personnes et à alerter les services d’urgence le plus rapidement possible.

Septembre 2018: Un guide pour les parents d’adolescents utilisant Instagram a été créé.

Février 2019: A commencé à tenir des consultations régulières avec des experts en prévention du suicide et en sécurité du monde entier pour discuter de la complexité évolutive du suicide et de l’automutilation, et pour entendre régulièrement des commentaires sur notre approche.

Février 2019: Nous avons élargi nos politiques pour interdire tout contenu graphique sur le suicide et l’automutilation, même s’il avait déjà été autorisé à être admis. Nous avons également rendu ce contenu plus difficile à trouver dans la recherche, bloqué les hashtags associés et appliqué des écrans de sensibilité à tout le contenu d’admission, en envoyant des ressources à plus de personnes publiant ou recherchant ce type de contenu.

Octobre 2019: Nous étendons nos politiques pour interdire le contenu fictif d’automutilation ou de suicide, y compris les mèmes et les illustrations, et le contenu qui contient des méthodes ou du matériel.

Septembre 2020: Collaboration avec les Samaritains pour lancer leurs nouvelles directives sur la façon de gérer en toute sécurité le contenu d’automutilation et de suicide en ligne.

Octobre 2020: Ajout d’un message en haut de tous les résultats de recherche, lorsque vous recherchez des termes liés au suicide ou à l’automutilation. Le message offre un soutien et oriente les gens vers des organisations locales qui peuvent aider.

Novembre 2020: Technologie mise en œuvre dans l’UE pour trouver de manière proactive des contenus de suicide et d’automutilation plus dangereux et les rendre moins visibles.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et montrent un engagement à Instagram non seulement pour la diffusion de matériel sensible au reste de la communauté, mais aussi pour détecter des situations compliquées telles que l’automutilation et le suicide à temps pour offrir une aide professionnelle.

L’article d’Instagram s’engage dans la prévention des suicides et de l’automutilation avec sa propre technologie a été publié dans Explica.co.