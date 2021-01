Ayant longtemps résisté à l’abandon de sa politique 100% mobile, Instagram se concentre enfin sur le monde des ordinateurs de bureau, qui ouvre également la porte à presque tous les appareils ayant accès à un navigateur Internet.

Dans un navigateur, nous pouvons maintenant non seulement voir Instagram, quelque chose qui pourrait être fait il y a longtemps, mais également vérifier les messages directs et (l’un des derniers ajouts) consulter les histoires de nos contacts. Et c’est précisément dans cette section que se concentre la prochaine nouveauté du réseau, qui teste déjà un nouveau format d’histoires dans le navigateur qui exploite au mieux ses écrans.

Carrousel avec aperçus pour les affichages de paysage

Comme ils le disent d’Engadget, Instagram travaille déjà sur un nouveau format pour afficher les histoires dans les navigateurs traditionnels. En supposant, bien sûr, que personne ne voit d’histoires Instagram sur son téléphone mobile dans un navigateur, il existe des applications dédiées pour tous les systèmes d’exploitation. Le nouveau design, cependant, il ne semble pas encore activé pour tous les utilisateurs.

Ceux qui ont déjà détecté sa présence (Instagram est beaucoup plus utilisé sur mobile que dans les navigateurs) ont déjà partagé le nouveau design. On parle de un nouveau système de carrousel à défilement latéral, et les histoires à venir sont prévisualisées des deux côtés de l’histoire que nous consultons à ce moment-là. Dans la conception actuelle, l’histoire centrale est entourée, sans plus, de cadres noirs qui empêchent d’anticiper ce qui va arriver.

En termes de navigation, rien n’a changé. Nous pouvons continuer à arrêter les histoires, qu’elles contiennent des vidéos ou non, d’un simple clic de souris dessus et nous pouvons continuer à sauter des histoires ou des utilisateurs. Avec le nouveau design, déjà en phase de test, Instagram commencer à profiter des écrans de paysage sur les ordinateurs personnels Et pourquoi ne pas le dire, les téléviseurs intelligents compatibles. On ne sait pas quand le nouveau design sera publié pour tous les utilisateurs, mais c’est probablement Instagram lui-même qui l’annoncera le moment venu.

Via | Engadget

