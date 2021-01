Il est cinq heures du matin. Vous vous réveillez, c’est l’appel de la nature et vous devez aller aux toilettes. Tout le monde dort dans votre maison et il ne s’agit pas d’allumer les lumières et de réveiller le personnel. Rien ne se passe, vous prenez votre smartphone, vous l’allumez et vous l’utilisez comme lampe de poche. Qui ne l’a pas fait?

En plus d’envoyer des messages et de télécharger des photos sur Instagram, tout le monde sait que le téléphone est utilisé comme une lampe de poche. De plus, si vous mettez une lampe de poche dans le Play Store, vous voyez des centaines et des centaines de résultats apparaître. Mais qui, sain d’esprit, téléchargerait une application de lampe de poche lorsque le téléphone l’a en standard? Eh bien, des milliers d’utilisateurs inconscients qui ne savent pas que ce qu’ils font vraiment comporte un grand danger.

Ne pensez même pas à installer une application de lampe de poche sur votre téléphone Android

Les applications de lampe de poche sont dangereuses. Ceci est confirmé par une étude réalisée par la célèbre société d’antivirus Avast et reprise par TechRadar. Sur un total de 937 applications de lampe de poche examinées qui sont actuellement ou étaient à un moment donné dans le Google App Store, les autorisations les plus demandées qui n’avaient rien à voir avec la fonction de l’application.

Ainsi le cas, un total de 438 ont demandé l’accès à 10 autorisations, 267 applications ont demandé entre 11 et 49 autorisations et 262 l’ont fait avec 50 et 77 permis. Tout cela pour pouvoir accéder au flash de notre appareil photo et l’allumer. Incroyable.

Les responsables de l’étude ont exprimé leur incrédulité face à ce fait, affirmant même que certains permis n’avaient aucun sens comme l’enregistrement audio, la demande d’accès à des contacts et même une demande d’écriture à ces derniers. Bien qu’ils aient fait valoir que beaucoup de ces applications, bien qu’elles aient demandé ces autorisations, ne les ont jamais utilisées. Bien que cela soit déjà connu, mieux vaut prévenir que guérir.

Cette étude confirme que même les applications les plus innocentes peuvent avoir leur côté sombre et compte tenu de la négligence de Google de créer un magasin d’applications sécurisé pour l’utilisateur, incombe à ce dernier de ne télécharger que les applications auxquelles vous faites confiance. Bien que malheureusement, ces derniers temps, cela semble compliqué … il suffit de regarder le cas de CamScanner.

