L’Intel Core i7-11700K sera l’un des processeurs les plus intéressants de la nouvelle plateforme «Rocket Lake-S» que le géant des puces lancera au premier trimestre 2021. Ils seront destinés à la motorisation des ordinateurs de bureau et devront concurrencer le ZEN 3 d’AMD.

Entre autres innovations de plate-forme, Intel a promis une «augmentation à deux chiffres» de la capacité d’exécuter des instructions par cycle d’horloge. Et il semble qu’il se conformera selon les données issues de la base de données de référence Geekbench où l’on retrouve une analyse de cet Intel Core i7-11700K.

Bien que ce ne soit pas le seul paramètre pertinent lors de l’évaluation des performances d’une CPU l’IPC reste critique dans l’architecture actuelle des ordinateurs. Et il en sera de même jusqu’à ce que les applications et les jeux ne pressent pas complètement – comme ils le devraient – tous les cœurs et threads (capacité de traitement) des processeurs. L’IPC est l’une des sections où Intel n’a pas perdu sa suprématie contre AMD malgré ses (énormes) avancées avec l’architecture ZEN.

Et il semble que le Rocket Lake-S maintiendra cette domination. Il faut ici faire les considérations pertinentes, notamment en pensant aux utilisateurs qui, lorsqu’ils commentent ce type de news, semblent avoir la vie défendant un CPU ou un autre … Les résultats ne sont ni confirmés, ni concluants du tout pour déterminer quel processeur est “meilleur” qu’un autre car cela dépend de nombreux autres facteurs techniques. Et aussi les mêmes besoins de l’utilisateur ou le prix de vente.

Intel Core i7-11700K sur Geekbench

Les tests ont été réalisés sur une carte mère Gigabyte AORUS Master Z490. Et pour commencer, c’est une bonne nouvelle car ils confirment que les processeurs Rocket Lake-S seront compatible avec les cartes mères actuelles avec prise LGA-1200 (simplement avec la mise à jour du BIOS) et pour les utiliser, le consommateur n’aura pas à acheter les nouvelles cartes de chipset de la série 500.

Les résultats de l’Intel Core i7-11700K sont excellents, notamment en single core. Avec des fréquences de travail de 3,6 GHz et 5 GHz en mode turbo, les 1807 points en simple cœur améliorer de 34% ce qui est offert par l’équivalent micro de cette génération, le Core i7-10700K. En multi-cœurs, l’amélioration est de 19% avec la même capacité, 8 cœurs et 16 threads.

Insistant sur le fait qu’il s’agit d’un simple test sur un certain benchmark, nous vous laissons une image de Videocardz avec les résultats par rapport aux autres processeurs de la base de données Geekbench.

Nouvelles et communiqués Rocket Lake-S

Si vous nous suivez régulièrement vous les connaissez parfaitement, nous vous laissons un résumé des points d’intérêt clés de la prochaine plateforme de traitement Intel:

Les Rocket Lake-S sont destinés à motoriser ordinateurs de bureau et sera commercialisé dans les variantes Core i9, i7, i5 et i3. Ils font partie de la onzième génération d’Intel Core. Ils sont fabriqués dans des processus de 14 nanomètres. Nous espérons que ce sont les derniers processeurs de bureau avant la dernière étape vers 10 nm avec le “Alder Lake”. Ils utilisent des noyaux “Cypress Cove”, avec des versions de 4 à 8 cœurs (deux fois plus de threads de traitement natifs). Intel augmentera l’IPC de ces processeurs pour la première fois au cours des cinq dernières années pour offrir des fréquences de travail supérieures à la 5 GHz. Votre capacité d’overclocking sera améliorée avec le multiplicateur déverrouillé sur les versions «K». Ils utiliseront des graphiques intégrés de nouvelle génération (Gen12), Intel Xe. Ils auront de nouveaux cartes mères avec chipset série 500 (avec six versions différentes) et prise LGA 1200, mais elles seront compatibles avec les cartes actuelles de la série 400. La plate-forme augmentera la fréquence de la mémoire et la capacité maximale prise en charge. Ce sera toujours de la DDR4 (la DDR5 arrivera dans le prochain Alder Lake) en double canal. Soutien PCI Express 4.0 Ce sera l’une des grandes innovations en matière de connectivité, avec 20 voies où le CPU et le SSD seront directement connectés. Le chipset apportera également une prise en charge native des dernières normes de connectivité sans fil Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. Aussi pour les ports de connexion les plus avancés comme Thunderbolt 4 et USB 3.2. Il prendra en charge Ethernet LAN 2,5 Go.

Intel Core i7-11700K et le reste des versions Rocket Lake-S seront disponibles au premier trimestre 2021. Nous sommes convaincus qu’Intel et ses partenaires auront un grand déploiement de produits (processeurs, cartes mères et PC) au salon CES de Janvier.