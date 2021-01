Une analyse filtrée nous a permis de voir les performances du Intel Core i9-11900K, un processeur haut de gamme qui sera intégré à la nouvelle génération de CPU Intel Rocket Lake-S, dont le lancement est prévu au cours de ce mois de janvier.

Au cas où quelqu’un serait perdu, récapitulons un instant. Rocket Lake-S est le nom donné à la prochaine génération de processeurs grand public hautes performances d’Intel. L’architecture sur laquelle ils sont basés est connue sous le nom de Cypress Cove, et est, par essence, un adaptation au processus 14 nm de l’architecture Sunny Cove, présent dans les copeaux Ice Lake, fabriqués en procédé 10 nm +.

Comme plus d’un de nos lecteurs l’auront deviné, cela signifie que Cypress Cove représente un «tock» sur le processus 14 nm, et donc les nouveaux processeurs Rocket Lake-S seront fabriqués dans le processus 14 nm +++. Comet Lake-S, la génération actuellement commercialisée par Intel, est basée sur le processus 14nm ++.

En adaptant l’architecture Sunny Cove au processus 14 nm, Intel a atteint améliorer considérablement l’IPC, mais a dû réduire la complexité de conception au niveau du silicium faire une découpe de noyau qui, en principe, ne sera remarquée que dans le processeur haut de gamme de cette nouvelle génération. Ainsi, l’Intel Core i9-11900K sera équipé de 8 cœurs et 16 threads, c’est-à-dire qu’il ne pourra pas maintenir les 10 cœurs et 20 threads du Core i9-10900K. En retour, il offrira un des performances à un seul fil plus élevées, et viendra avec un GPU intégré beaucoup plus puissant car il sera basé sur l’architecture Intel Xe Gen12. Vous pouvez agrandir la galerie que vous trouverez juste en dessous en cliquant dessus.

Intel Core i9-11900K balaie les performances à un seul thread, mais manque

Il ne fait aucun doute, ce benchmark confirme que l’Intel Core i9-11900K est un prodige des performances mono-thread, à la fois en CPU-Z, où il marque 708 points, et en Cinebench R20, où il atteint 636 points Et il bat, au minimum, le Ryzen 9 5900X. La différence est si petite que nous pouvons affirmer avec certitude qu’elle pourrait être motivée par la fréquence de travail plus élevée de l’Intel Core i9-11900K, ce qui signifie qu’en termes d’IPC, l’architecture Cypress Cove serait légèrement inférieure à Zen 3. .

Comme prévu, en termes de performances multi-thread, le processeur Intel Core i9-11900K est inférieur au Core i9-10900K, qui a 10 cœurs et 20 threads, et le Ryzen 9 5900X, qui a 12 cœurs et 24 threads. La différence par rapport à ce dernier est particulièrement grande.

Concernant les tests de performances dans les jeux, l’important est que l’échantillon de l’Intel Core i9-11900K qu’ils ont utilisé pour cette analyse a posé des problèmes avec l’interface PCIE et a limité la GTX 1660 Ti à l’interface Gen3 1.1, qui a réduit la bande passante de telle manière qu’elle a fortement pénalisé les performances de ladite carte graphique.

Je suppose qu’il s’agit de un échantillon d’ingénierie (cela expliquerait ce problème), et qu’Intel aura déjà résolu cette erreur dans la version finale du Core i9-11900K. Nous n’avons toujours pas de détails sur le prix de vente possible de cette nouvelle puce, mais compte tenu de ce que nous pouvons trouver en ce moment sur le marché par AMD, il est probable Cela aboutit à peu près au prix du Ryzen 7 5800X, plus ou moins.