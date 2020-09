NVIDIA a marqué un tournant avec DLSS 2.0, une technologie de redimensionnement intelligent qui a inspiré Intel et UCSC à développer une alternative très intéressante, bien qu’il soit vrai qu’il en est encore à un stade précoce et qu’il a donc une marge de progression considérable.

Au cas où quelqu’un serait perdu, je vous rappelle comment la technologie DLSS 2.0 de NVIDIA fonctionne. Il utilise une série de algorithmes (intelligence artificielle) pour générer, en temps réel, un processus de reconstruction qui combinez différentes images pour créer le cadre parfait, c’est-à-dire l’image parfaite.

Une technique de redimensionnement traditionnelle permet d’obtenir un rendu avec moins de pixels et extrapole le reste à partir des pixels qui ont été rendus. Pour améliorer le résultat, appliquez un filtre d’image temporaire qui lisse les bords et réduit les dents de scie, mais finit généralement par produire un effet flou.

La technologie DLSS 2.0 ne fonctionne pas de cette façon. Il est vrai que cela part aussi d’une résolution inférieure, c’est-à-dire que rend l’image à 50% ou 67% de la résolution cible, en fonction des paramètres que nous avons sélectionnés, mais il ne se limite pas à l’étirement ou au remplissage des pixels manquants, mais il effectue un processus de combinaison d’images en temps réel pour terminer un cycle de reconstruction qui entraîne une image de haute qualité. Il est si efficace que, comme nous l’avons vu à l’époque, il peut même surpasser un paramètre de résolution natif avec TAA appliqué.

DLSS 2.0 permet obtenir une image parfaite en utilisant la moitié des pixels, et redimensionner intelligemment à des résolutions 16K, une réalisation qui, comme beaucoup de nos lecteurs le savent, a été possible grâce à l’intelligence artificielle, et aussi grâce aux cœurs de tenseur qui incluent les cartes graphiques RTX 20 et RTX 30, dédié à accélérer cette charge de travail.

Intel veut également progresser dans ce domaine

Et pour y parvenir, il a développé, avec l’UCSC, une technique de redimensionnement intelligente que nous avons déjà vu travailler avec la démo «Infiltrator», un classique qui nous accompagne depuis quelques années (arrivé en 2013) et utilise le Moteur Unreal 4.

La technologie de redimensionnement intelligente d’Intel est basée sur une approche similaire à la technologie DLSS de NVIDIA, car utilise un réseau neuronal appelé QW-Net pour effectuer un processus de reconstruction d’image. Selon les responsables du projet, 95% des opérations nécessaires pour mener à bien ce processus sont d’entiers 4 bits.

Intel et UCSC ont combiné deux réseaux en forme de U spécialisés dans différentes tâches. Le premier se concentre sur Extraction de caractéristiques d’image, et le second se concentre sur la filtrage et reconstruction de l’image de sortie. Le rôle des deux réseaux est parfaitement différencié, même s’il faut être clair que le premier est celui qui représente une plus grande charge de calcul. Le second, en revanche, représente une charge de travail moindre (au niveau des calculs), mais nécessite une précision plus élevée, c’est-à-dire qu’il a moins de marge d’erreur.

Comme on pourrait l’imaginer, ce réseau accumule des trames de manière récurrente, ce qui permet d’obtenir des résultats stables dans le temps et d’atteindre une qualité de sortie qui a peu à envier à un rendu natif avec TAA appliqué, comme nous pouvons le voir dans la vidéo ci-jointe. Malheureusement, cette technologie n’est pas encore prête à fonctionner en temps réel comme le fait NVIDIA DLSS 2.0, nous ne la verrons donc pas à court ou moyen terme.

Malgré tout, c’est une solution très intéressante, et connaître les difficultés techniques auxquelles Intel et UCSC sont confrontés nous permet d’intérioriser de manière plus profonde l’énorme avancée que NVIDIA DLSS 2.0 a faite. Pas convaincu? Eh bien, pour montrer un bouton, la technique d’Intel et d’UCSC peut reconstruire une image 1080p en environ 20 ms, tandis que NVIDIA DLSS 2.0 peut reconstruire une image 4K en aussi peu que 2 ms.